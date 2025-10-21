بعد تألقه في مونديال الشباب.. تقرير: ريال مدريد يستهدف معما ويراه رونالدو الجديد

يخطط ريال مدريد للتحرك لضم المغربي عثمان معما، نجم منتخب الشباب المتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم تحت 20 سنة، بعد تألقه اللافت في البطولة التي توج بها المغرب.

وكشف تقرير موقع ديفينسا سنترال الإسباني أن معما لاعب واتفورد الإنجليزي، خطف أنظار إدارة ريال مدريد بفضل مستواه المميز، لتبدأ تحركات جوني كالفات، المسؤول عن اكتشاف المواهب في النادي، لمتابعته عن قرب.

في إسبانيا يشبّهون معما بكريستيانو رونالدو في بداياته، تحديدًا حين تألق مع سبورتنج لشبونة قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

يمتاز اللاعب المغربي بالقوة والسرعة والمراوغة والجرأة في مواجهة الخصوم، وهي نفس السمات التي ميّزت رونالدو في انطلاقته.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد راقب اللاعب طوال البطولة وأُعجب بما قدمه، خاصة أنه لم يشارك بعد مع فريقه في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) منذ انتقاله من ناديه السابق مقابل 1.3 مليون يورو. ورغم صعوبة التفاوض حاليًا، يعمل كالفات على إبقاء اللاعب تحت المراقبة.

خطة ريال مدريد هي متابعة تطور معما خلال الموسم مع واتفورد، ومعرفة ما إذا كان قادرًا على الحفاظ على مستواه في منافسات أقوى. وفي حال واصل تطوره، سيصبح هدفًا حقيقيًا للنادي في الفترات المقبلة.

في مدريد يدركون أن معما موهبة تستحق المتابعة، وأن فلورنتينو بيريز لا يريد تفويت فرصة التعاقد مع لاعب قد يصبح أحد أبرز نجوم الجيل القادم.

وفاز عثمان معما جناح المنتخب المغربي بجائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب تحت 20 سنة.

وتوج المنتخب المغربي بكأس العالم للشباب لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية بهدفين نظيفين سجلهما ياسر الزابيري.

وصنع معما الهدف الثاني للمغرب في المباراة النهائية.

إجمالا ساهم معما في 5 أهداف خلال مشوار المغرب في البطولة، بصناعة 4 أهداف، وتسجيل هدف وحيد في شباك البرازيل.