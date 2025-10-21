ألميرون: باراجواي عانت كثيرا من أجل العودة لكأس العالم.. ولن نذهب لمجرد المشاركة

يرى ميجيل ألميرون لاعب باراجواي أن منتخب بلاده عاني كثيرا من أجل العودة للمشاركة في كأس العالم.

وستشارك باراجواي في كأس العالم 2026 بعد غياب منذ نسخة 2010 بجنوب إفريقيا.

وقال ألميرون عبر حساب فيفا: " أشعر بسعادة كبيرة من أجل شعب باراجواي، هذه الأمة التي عانت كثيرا".

وأضاف "نحن نعلم مدى صعوبة أن يأتي الناس إلى الملعب ويقدموا لنا الدعم، لذلك أكثر ما يسعدني هو رؤية الفرح في وجوه عائلتي وشعب باراجواي".

وواصل "لقد قاتلنا كثيرا واضطررنا لتجاوز العديد من اللحظات الصعبة من أجل الوصول إلى هذا التأهل. أكثر ما يسعدني هو أن شعب باراجواي انتظر هذه اللحظة طويلا".

وشدد "منتخب بالراجواي يضم لاعبين رائعين قادرين على الاستمرار في التطور. نحن لا نريد الذهاب إلى كأس العالم لمجرد المشاركة وانتظار ما سيحدث".

وأتم "أعلم أن المهمة صعبة لأن هناك العديد من المنتخبات القوية، لكننا سنحاول العمل بجد من أجل الذهاب والمنافسة، وهذا ما نريده جميعا".

ألميرون يلعب في أتالانتا الأمريكي منذ يناير الماضي بعدما قضى 3 سنوات بقميص نيوكاسل يونايتد.