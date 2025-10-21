انتخابات الأهلي – الجارحي: تطوير الفرع على رأس أولويات المجلس

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 17:52

كتب : حسام نور الدين

محمد الجارحي - عضو مجلس إدارة الأهلي

أعرب محمد الجارحي المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن، عن سعادته الكبيرة بثقة محمود الخطيب وأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون على قدر هذه الثقة في الدورة الثالثة، وأن وجوده ضمن قائمة الكابتن الخطيب شرف كبير له وسط قامات كبيرة خدمت النادي بإخلاص وتسعى إلى مواصلة العمل من أجل أعضاء الجمعية العمومية والجماهير.

وقال الجارحي عبر موقع الأهلي: "خلال السنوات الثماني الماضية نجحنا في بناء جسور الثقة مع أعضاء الجمعية العمومية، وكل ما وعدنا به نفذناه، وكل مقترح كان قابلاً للتنفيذ تم تطبيقه بالفعل، ونتعهد بالاستمرار على نفس النهج في المرحلة المقبلة".

وأضاف "ملف تطوير الفروع كان على رأس أولوياتنا، وحققنا فيه خطوات مهمة بدأت من تطوير فرع مطروح مرورًا بإضافة مصيف مارينا وتطوير الشاطئ والفندق الخاص به، ونسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء في كل الفروع. نحن جزء من الجمعية العمومية وجمهور الأهلي، ونسعى لتذليل أي عقبات تواجه الأعضاء".

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا انتخابات الأهلي - إبراهيم العامري: نريد وضع النادي في مكانة عالمية

وأكمل "لدينا خطة طموحة للتوسع في إنشاء فروع جديدة في مختلف محافظات مصر، كما أن ملف كرة القدم سيظل أولوية قصوى بالنسبة لنا، فجمهور الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول، لذلك نعمل على استقدام لاعبين ومدربين على قدر اسم الأهلي، ونجحنا في تحقيق العديد من البطولات".

وأردف "طموحاتنا بلا سقف، ونعمل على تطوير كل الألعاب الرياضية داخل النادي، ونجحنا الموسم الماضي في حصد 7 بطولات في كرة اليد، ورفعنا سقف الطموحات في كل الألعاب، بجانب تطوير البنية التحتية وتجديد الصالات في الألعاب الفردية والجماعية ودعم الفرق الرياضية لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأشار "خلفنا جمهور عظيم لا يرضى إلا بتتويج الأهلي في كل بطولة، وهذا ما يدفعنا للاستمرار في الدعم والتطوير".

وأكد "كان لي الشرف اختياري من محمود الخطيب أمينًا عامًا لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي ترفع شعار «الأهلي للجميع» لأن الأهلي ليس مجرد نادٍ رياضي، بل مؤسسة مجتمعية متكاملة هدفها تقديم خدماتها في كل ربوع مصر".

وأكد "نحرص دائمًا على تسهيل الإجراءات لأعضاء الجمعية العمومية، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة، ونثق في الإدارة التنفيذية وقدرتها على توفير كل سبل الراحة".

واستطرد "يوم الانتخابات في الأهلي يوم احتفالي وكرنفالي، وصوت العضو يمثل الآلاف من جماهير الأهلي،ولدينا رؤية طموحة عنوانها الاستثمار من أجل الاستدامة، فالأهلي نادٍ كبير بحجم إنفاق ضخم وفرق رياضية ولاعبين عالميين، لذلك نسعى إلى تنمية موارد النادي لضمان مستقبله واستمراريته، مع خطة متكاملة لخدمة الأعضاء وتطوير الفروع".

وشدد "استاد الأهلي هو حلمنا الكبير، وعلى رأس أولوياتنا في الدورة المقبلة، ونتمنى أن نحتفل بأول مباراة عليه قريبًا. لن ندخر جهدًا من أجل الجمعية العمومية وجماهير الأهلي، وطموحاتنا بلا حدود لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء والصعود على منصات التتويج في كل الألعاب. كما أن ملف الجمهور من أولوياتنا، ونسعى لعودته بقوة إلى المدرجات لملء الاستاد في كل المباريات".

وأتم تصريحاته "أدعو كل الأعضاء إلى الحضور والمشاركة بقوة يوم 31 أكتوبر، فهو يوم احتفالي لاختيار مجلس الإدارة الجديد، ورسم مستقبل الأهلي لأربع سنوات مقبلة.نحن متفائلون بمشاركة كبيرة تليق باسم الأهلي وتاريخه".

الأهلي محمد الجارحي الدوري المصري انتخابات الأهلي
نرشح لكم
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو الزمالك يستعيد نيبل عماد والسعيد والدباغ قبل مواجهة ديكيداها بعد تألقه مع منتخب مصر الثاني.. غزل المحلة يجدد عقد يحيى زكريا انتخابات الأهلي - إبراهيم العامري: نريد وضع النادي في مكانة عالمية عفت السادات لـ في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل خبر في الجول - أمير عبد الحميد يعود للجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(0) فاركو.. فوز السماوي
أخر الأخبار
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك 6 دقيقة | الدوري المصري
ماريسكا: أعامل لاعبي تشيلسي مثل أطفالي 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(0) أولمبياكوس.. انطلاق المباراة 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق بفسخ تعاقد محترف الطائرة بعد شهرين من ضمه 22 دقيقة | كرة طائرة
جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي 38 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - كاستيلو: جئنا لتحطيم الأرقام القياسية.. وسعداء بالاحتفال مع الجماهير في الملعب 39 دقيقة | كرة يد
الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو 50 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - فيرمين ودرو أساسيان أمام أولمبياكوس.. وأراوخو على دكة البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم
/articles/515643/انتخابات-الأهلي-الجارحي-تطوير-الفرع-على-رأس-أولويات-المجلس