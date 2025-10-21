انتخابات الأهلي – الجارحي: تطوير الفرع على رأس أولويات المجلس

أعرب محمد الجارحي المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة الأهلي فوق السن، عن سعادته الكبيرة بثقة محمود الخطيب وأعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون على قدر هذه الثقة في الدورة الثالثة، وأن وجوده ضمن قائمة الكابتن الخطيب شرف كبير له وسط قامات كبيرة خدمت النادي بإخلاص وتسعى إلى مواصلة العمل من أجل أعضاء الجمعية العمومية والجماهير.

وقال الجارحي عبر موقع الأهلي: "خلال السنوات الثماني الماضية نجحنا في بناء جسور الثقة مع أعضاء الجمعية العمومية، وكل ما وعدنا به نفذناه، وكل مقترح كان قابلاً للتنفيذ تم تطبيقه بالفعل، ونتعهد بالاستمرار على نفس النهج في المرحلة المقبلة".

وأضاف "ملف تطوير الفروع كان على رأس أولوياتنا، وحققنا فيه خطوات مهمة بدأت من تطوير فرع مطروح مرورًا بإضافة مصيف مارينا وتطوير الشاطئ والفندق الخاص به، ونسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء في كل الفروع. نحن جزء من الجمعية العمومية وجمهور الأهلي، ونسعى لتذليل أي عقبات تواجه الأعضاء".

وأكمل "لدينا خطة طموحة للتوسع في إنشاء فروع جديدة في مختلف محافظات مصر، كما أن ملف كرة القدم سيظل أولوية قصوى بالنسبة لنا، فجمهور الأهلي لا يقبل سوى بالمركز الأول، لذلك نعمل على استقدام لاعبين ومدربين على قدر اسم الأهلي، ونجحنا في تحقيق العديد من البطولات".

وأردف "طموحاتنا بلا سقف، ونعمل على تطوير كل الألعاب الرياضية داخل النادي، ونجحنا الموسم الماضي في حصد 7 بطولات في كرة اليد، ورفعنا سقف الطموحات في كل الألعاب، بجانب تطوير البنية التحتية وتجديد الصالات في الألعاب الفردية والجماعية ودعم الفرق الرياضية لتحقيق المزيد من الإنجازات".

وأشار "خلفنا جمهور عظيم لا يرضى إلا بتتويج الأهلي في كل بطولة، وهذا ما يدفعنا للاستمرار في الدعم والتطوير".

وأكد "كان لي الشرف اختياري من محمود الخطيب أمينًا عامًا لمؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية، التي ترفع شعار «الأهلي للجميع» لأن الأهلي ليس مجرد نادٍ رياضي، بل مؤسسة مجتمعية متكاملة هدفها تقديم خدماتها في كل ربوع مصر".

وأكد "نحرص دائمًا على تسهيل الإجراءات لأعضاء الجمعية العمومية، حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسهولة، ونثق في الإدارة التنفيذية وقدرتها على توفير كل سبل الراحة".

واستطرد "يوم الانتخابات في الأهلي يوم احتفالي وكرنفالي، وصوت العضو يمثل الآلاف من جماهير الأهلي،ولدينا رؤية طموحة عنوانها الاستثمار من أجل الاستدامة، فالأهلي نادٍ كبير بحجم إنفاق ضخم وفرق رياضية ولاعبين عالميين، لذلك نسعى إلى تنمية موارد النادي لضمان مستقبله واستمراريته، مع خطة متكاملة لخدمة الأعضاء وتطوير الفروع".

وشدد "استاد الأهلي هو حلمنا الكبير، وعلى رأس أولوياتنا في الدورة المقبلة، ونتمنى أن نحتفل بأول مباراة عليه قريبًا. لن ندخر جهدًا من أجل الجمعية العمومية وجماهير الأهلي، وطموحاتنا بلا حدود لتقديم أفضل الخدمات للأعضاء والصعود على منصات التتويج في كل الألعاب. كما أن ملف الجمهور من أولوياتنا، ونسعى لعودته بقوة إلى المدرجات لملء الاستاد في كل المباريات".

وأتم تصريحاته "أدعو كل الأعضاء إلى الحضور والمشاركة بقوة يوم 31 أكتوبر، فهو يوم احتفالي لاختيار مجلس الإدارة الجديد، ورسم مستقبل الأهلي لأربع سنوات مقبلة.نحن متفائلون بمشاركة كبيرة تليق باسم الأهلي وتاريخه".