بعد تألقه مع منتخب مصر الثاني.. غزل المحلة يجدد عقد يحيى زكريا

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 17:48

كتب : FilGoal

يحيى زكريا - غزل المحلة

نجح مجلس إدارة غزل المحلة في تجديد تعاقد يحيى زكريا ظهير أيسر الفريق ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب.

يحيى زكريا

النادي : غزل المحلة

غزل المحلة

ولفت زكريا الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.

وأعلن غزل المحلة تجديد تعاقد يحيى زكريا مع الفريق حتى صيف 2029.

يحيى زكريا يلعب في صفوف غزل المحلة منذ يناير 2021 قادما من مصر المقاصة.

وخاض زكريا 32 مباراة مع غزل المحلة وصنع هدفين.

ومع منتخب مصر الثاني سجل زكريا هدفا في شباك تونس في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان للمشاركة في كأس العرب بقطر.

يحيى زكريا غزل المحلة
