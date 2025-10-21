بعد تألقه مع منتخب مصر الثاني.. غزل المحلة يجدد عقد يحيى زكريا
الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 17:48
كتب : FilGoal
نجح مجلس إدارة غزل المحلة في تجديد تعاقد يحيى زكريا ظهير أيسر الفريق ومنتخب مصر المشارك في كأس العرب.
يحيى زكريا
النادي : غزل المحلة
ولفت زكريا الأنظار خلال مشاركته مع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان.
وأعلن غزل المحلة تجديد تعاقد يحيى زكريا مع الفريق حتى صيف 2029.
يحيى زكريا يلعب في صفوف غزل المحلة منذ يناير 2021 قادما من مصر المقاصة.
وخاض زكريا 32 مباراة مع غزل المحلة وصنع هدفين.
ومع منتخب مصر الثاني سجل زكريا هدفا في شباك تونس في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.
ويستعد منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان للمشاركة في كأس العرب بقطر.
نرشح لكم
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو الزمالك يستعيد نيبل عماد والسعيد والدباغ قبل مواجهة ديكيداها انتخابات الأهلي – الجارحي: تطوير الفرع على رأس أولويات المجلس انتخابات الأهلي - إبراهيم العامري: نريد وضع النادي في مكانة عالمية عفت السادات لـ في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل خبر في الجول - أمير عبد الحميد يعود للجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(0) فاركو.. فوز السماوي