عفت السادات لـ في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل

يرحب عفت السادات رئيس الاتحاد السكندري السابق بالترشح لانتخابات النادي المقبلة.

وقال السادات لـ FilGoal.com: "أرحب بالترشح في انتخابات الاتحاد السكندري على منصب الرئيس لكن الأمر متوقف على مطالبة الجماهير بي".

وأضاف "مشكلة النادي مالية، لكن الأزمة تحل بضخ 300 مليون جنيه وهذا أمر بسيط".

وأنهى حديثه قائلا: "النادي يعاني من نقص في الموارد وأملك الحلول لذلك".

ويعد الموعد المقترح لإجراء الانتخابات هو يوم 24 ديسمبر المقبل.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في لقاء جماهيري على ملعب القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مجريات اللقاء.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1.