خبر في الجول - أمير عبد الحميد يعود للجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 17:07

كتب : محمد جمال

الأهلي - أمير عبد الحميد

علم FilGoal.com أن أمير عبد الحميد مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2009 عاد للجهاز الفني تحت قيادة حسين عبد اللطيف بعدما تواجد بالجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس خلال الأسابيع الأخيرة.

وانضم أمير عبد الحميد للجهاز الفني المؤقت للأهلي منذ مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه الأهلي الشكر له يوم الثلاثاء.

وأعلن الأهلي تعيين عماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني خلال الفترة الانتقالية الحالية.

أخبار متعلقة:
الأهلي يوجه الشكر لأمير عبد الحميد ومحمد نجيب وكيله: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنتايك.. والزمالك لم يسدد قيمة الصفقة مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري فتح باب التسجيل لعمومية الزمالك للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com عودة امير عبد الحميد للجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 بعد الرحيل عن الأهلي.

وكان أمير عبد الحميد مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2009 قد تقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل التواجد في الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس، وتمت الموافقة على الطلب بسبب عدم وجود أي ارتباط للمنتخب.

يوم الثلاثاء، أعلن الأهلي رحيل أمير عبد الحميد ومحمد نجيب وعبد الرحمن عيسى من الجهاز الفني.

وعمل أمير عبد الحميد مدرب لحراس المرمى ومحمد نجيب كمدرب مساعد وعبد الرحمن عيسى مخطط للأحمال.

وكان الجهاز الفني السابق بقيادة النحاس مؤقتا لحين تعيين جهاز فني أجنبي.

وعين الأهلي يس توروب الدنماركي وخاض المباراة الأولى له ضد إيجل نوار البوروندي.

وانتظر الأهلي حسم توروب لقراره بشأن بقاء الثلاثي من عدمه.

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "الأهلي ينتظر حسم يس توروب مقترح تواجد أمير عبد الحميد في الجهاز الفني لمعاونة كاج ستيفانسن مدرب حراس المرمى".

لكن رفض توروب للمقترح جعل الأهلي يوجه الشكر لحارسه السابق.

وفاز الأهلي على إيجيل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في بداية مشوار توروب مع الفريق.

الأهلي منتخب مصر مواليد 2009 أمير عبد الحميد
نرشح لكم
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو الزمالك يستعيد نيبل عماد والسعيد والدباغ قبل مواجهة ديكيداها انتخابات الأهلي – الجارحي: تطوير الفرع على رأس أولويات المجلس بعد تألقه مع منتخب مصر الثاني.. غزل المحلة يجدد عقد يحيى زكريا انتخابات الأهلي - إبراهيم العامري: نريد وضع النادي في مكانة عالمية عفت السادات لـ في الجول: أرحب بالترشح لانتخابات الاتحاد السكندري.. و300 مليون مبلغ بسيط للحل انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(0) فاركو.. فوز السماوي
أخر الأخبار
عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك 4 دقيقة | الدوري المصري
ماريسكا: أعامل لاعبي تشيلسي مثل أطفالي 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال أوروبا - برشلونة (0)-(0) أولمبياكوس.. انطلاق المباراة 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق بفسخ تعاقد محترف الطائرة بعد شهرين من ضمه 20 دقيقة | كرة طائرة
جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي 36 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - كاستيلو: جئنا لتحطيم الأرقام القياسية.. وسعداء بالاحتفال مع الجماهير في الملعب 37 دقيقة | كرة يد
الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - فيرمين ودرو أساسيان أمام أولمبياكوس.. وأراوخو على دكة البدلاء ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم
/articles/515637/خبر-في-الجول-أمير-عبد-الحميد-يعود-للجهاز-الفني-لمنتخب-مصر-مواليد-2009