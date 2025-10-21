خبر في الجول - أمير عبد الحميد يعود للجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009

علم FilGoal.com أن أمير عبد الحميد مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2009 عاد للجهاز الفني تحت قيادة حسين عبد اللطيف بعدما تواجد بالجهاز الفني المؤقت للأهلي بقيادة عماد النحاس خلال الأسابيع الأخيرة.

وانضم أمير عبد الحميد للجهاز الفني المؤقت للأهلي منذ مطلع سبتمبر الماضي، قبل أن يوجه الأهلي الشكر له يوم الثلاثاء.

وأعلن الأهلي تعيين عماد النحاس قائم بأعمال المدير الفني خلال الفترة الانتقالية الحالية.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com عودة امير عبد الحميد للجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 بعد الرحيل عن الأهلي.

وكان أمير عبد الحميد مدرب حراس منتخب مصر مواليد 2009 قد تقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل التواجد في الجهاز الفني للأهلي بقيادة عماد النحاس، وتمت الموافقة على الطلب بسبب عدم وجود أي ارتباط للمنتخب.

يوم الثلاثاء، أعلن الأهلي رحيل أمير عبد الحميد ومحمد نجيب وعبد الرحمن عيسى من الجهاز الفني.

وعمل أمير عبد الحميد مدرب لحراس المرمى ومحمد نجيب كمدرب مساعد وعبد الرحمن عيسى مخطط للأحمال.

وكان الجهاز الفني السابق بقيادة النحاس مؤقتا لحين تعيين جهاز فني أجنبي.

وعين الأهلي يس توروب الدنماركي وخاض المباراة الأولى له ضد إيجل نوار البوروندي.

وانتظر الأهلي حسم توروب لقراره بشأن بقاء الثلاثي من عدمه.

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "الأهلي ينتظر حسم يس توروب مقترح تواجد أمير عبد الحميد في الجهاز الفني لمعاونة كاج ستيفانسن مدرب حراس المرمى".

لكن رفض توروب للمقترح جعل الأهلي يوجه الشكر لحارسه السابق.

وفاز الأهلي على إيجيل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في بداية مشوار توروب مع الفريق.