القسم الثاني ب – انسحاب مركز شباب القزازين لسفر الحارس الوحيد للسعودية

انسحب مركز شباب القزازين من مواجهة منافسه الرباط والأنوار والتي كانت في الجولة السابعة من مجموعة ب لدوري القسم الثاني ب.

وقرر مركز شباب القزازين الانسحاب أمام الرباط والأنوار بسبب عدم تواجد إسلام شيحة حارس مرمى الفريق الوحيد لسفره إلى السعودية.

ورفض لاعبو مركز شباب القزازين المشاركة في مركز حراسة المرمى ولذلك انسحب الفريق من المباراة قبل بدايتها.

وشهدت المباريات الماضية تواجد شيحة كحارس وحيد للفريق دون وجود بديل نظرا لغياب الحارس محمد فتحي وعدم قيد حارس آخر.

وطالب اللاعبون إدارة مركز شباب القزازين بقيد حارس مرمى آخر من الناشئين، لكن دون جدوى.

وكشف اللاعبون لـ FilGoal.com عن تقاضيهم فقط 10 آلاف جنيه منذ بداية الموسم ولا يوجد معسكرات قبل المباريات.

وأفاد اللاعبون أن الفريق عاد للتدريبات للتحضير للموسم الجديد قبل بدايته بيومين فقط.