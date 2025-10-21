القسم الثاني ب – انسحاب مركز شباب القزازين لسفر الحارس الوحيد للسعودية

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 17:04

كتب : رضا السنباطي

إسلام شيحة - مركز شباب القزازين

انسحب مركز شباب القزازين من مواجهة منافسه الرباط والأنوار والتي كانت في الجولة السابعة من مجموعة ب لدوري القسم الثاني ب.

وقرر مركز شباب القزازين الانسحاب أمام الرباط والأنوار بسبب عدم تواجد إسلام شيحة حارس مرمى الفريق الوحيد لسفره إلى السعودية.

ورفض لاعبو مركز شباب القزازين المشاركة في مركز حراسة المرمى ولذلك انسحب الفريق من المباراة قبل بدايتها.

أخبار متعلقة:
القسم الثاني ب - صعود مركز شباب القزازين ودلفي لدورة الترقي القسم الثاني ب – رغم خسارته.. القزازين يحصل على 3 نقاط من مباراة "بيلا" لاعب القزازين يتهم إدارة ناديه بالتزوير والامتناع عن علاجه بعد وفاة محمد شوقي.. تحديد موعد إعادة مباراة كفر الشيخ ضد شباب القزازين

وشهدت المباريات الماضية تواجد شيحة كحارس وحيد للفريق دون وجود بديل نظرا لغياب الحارس محمد فتحي وعدم قيد حارس آخر.

وطالب اللاعبون إدارة مركز شباب القزازين بقيد حارس مرمى آخر من الناشئين، لكن دون جدوى.

وكشف اللاعبون لـ FilGoal.com عن تقاضيهم فقط 10 آلاف جنيه منذ بداية الموسم ولا يوجد معسكرات قبل المباريات.

وأفاد اللاعبون أن الفريق عاد للتدريبات للتحضير للموسم الجديد قبل بدايته بيومين فقط.

مركز شباب القزازين القسم الثاني الرباط والأنوار
نرشح لكم
قائمة الأهلي - زيزو وعبد القادر وجراديشار على رأس اختيارات توروب لمواجهة الاتحاد بمشاركة في الجول.. مومباسا تستعد لاستضافة قمة أعمال كرة القدم الإفريقية 2025 قائمة الاتحاد السكندري – إيبوكا على رأس الهجوم في مواجهة الأهلي عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو الزمالك يستعيد نيبل عماد والسعيد والدباغ قبل مواجهة ديكيداها انتخابات الأهلي – الجارحي: تطوير الفرع على رأس أولويات المجلس خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال إفريقيا
أخر الأخبار
دوري NBA – كلاسيكو ليبرون وكيري في مباريات افتتاح الموسم الجديد 2 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
فليك: فيرمين لوبيز يمتلك كل شيء.. وشكاوى مدرب أولمبياكوس ليست مشكلتي 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة في أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (2)-(0) فياريال.. نهاية الشوط الأول 58 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
استراحة أبطال أوروبا - أرسنال (0)-(0) أتليتكو مدريد.. شوط أول سلبي ساعة | دوري أبطال أوروبا
برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في أبطال أوروبا ورقم قياسي لـ يامال ساعة | دوري أبطال أوروبا
رومانو: إندريك يقرر الرحيل عن ريال مدريد في يناير ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل أبطال أوروبا - هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي أمام فياريال.. ومرموش بديل ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أبطال أوروبا – مارتينيلي أساسي مع أرسنال.. وسورلوث يقود هجوم أتليتكو ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم 4 الخطيب يعلن تولي سيد عبد الحفيظ مسؤولية كرة القدم بالأهلي
/articles/515636/القسم-الثاني-ب-انسحاب-مركز-شباب-القزازين-لسفر-الحارس-الوحيد-للسعودية