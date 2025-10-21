انتهت الدوري المصري - بيراميدز (2)-(0) فاركو.. فوز السماوي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد فاركو في الجولة 11 من الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بينما فاركو في المركز الـ 20 أي قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

لمتابعة المباراة من هنا

-----------------------------------

نهاية المباراة بفوز بيراميدز 2-0

ق 57: جوووول الثاني بعد خطأ فادح من الحارس شيكا بعد رأسية من مصطفى فتحي

نهاية الشوط الأول بتقدم بيراميدز

ق 46: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 41: جوووول الكرتي والثاني

ق 22: جووووول فيستون ماييلي

بداية المباراة