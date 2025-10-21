مؤتمر ألونسو: مواجهة يوفنتوس كلاسيكية.. وهذا الثلاثي يغيب عن المباراة

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 16:26

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو

أوضح تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد غيابات فريقه في مباراة يوفنتوس.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة في دور الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "مواجهة يوفنتوس كلاسيكية ولعبت في بعض من هذه المباريات، مستعدون جيدا ونريد تحقيق دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس قوي تكتيكيا عن طريق تغيير مراكزهم باستمرار، فريق قادر على إخلال توازنك".

وشدد "لا أعتقد أن دين هاوسن وترينت ألكسندر أرنولد وداني كارباخال سيعودون ضد يوفنتوس".

وأضاف "فينيسيوس جونيور لاعب ممتاز وحاسم وسعيد برؤيته يستمتع ويبتسم، تحدثنا عن التأثير الذي يمكن أن يحدثه وكيف يغير المباراة".

وتابع "أردا جولر مزيج بين مسعود أوزيل وجوتي نحن سعداء جدا به".

وواصل "ريال مدريد يحتاج للاعب مثلي؟ آمل ألا يكون كذلك، نحن نتطور ويمكننا اللعب جيدا والمنافسة باستمرار، لدينا فريق متكامل بخصائص مختلفة".

وأنهى حديثه قائلا: "تيبو كورتوا أم إيكر كاسياس؟ كورتوا الأفضل في العالم يمكنه أن يكون مدربا في المستقبل، عشت أشياء رائعة مع كاسياس، لا يمكنني اختيار واحد فقط".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بايرن ميونيخ وباريس سان جيروامن وإنتر وأرسنال وكاراباخ.

بينما يأتي يوفنتوس في المركز الـ 23 برصيد نقطتين بالتساوي مع بودو جليمت وباير ليفركوزن.

ريال مدريد يوفنتوس دوري أبطال أوروبا تشابي ألونسو
