تشكيل بيراميدز - زلاكة وإيفرتون أساسيان ضد فاركو

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 16:08

كتب : FilGoal

الأهلي - بيراميدز - إيفرتون

أعلن كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه فاركو.

ويواجه بيرامديز خصمه فاركو في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة الـ 11 ضمن منافسات الدوري المصري.

ويعود محمود زلاكة للتشكيل الأساسي وكذلك البرازيلي إيفرتون دا سيلفا بعد غيابهما عن الأساسيين في المباراة الماضية ضد نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي.

بعد حصد 3 بطولات قارية.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 6 ملايين و500 ألف دولار في 2025 منير المحمدي: بيراميدز صعب مهمتنا في السوبر بغلق المساحات الشعباني: سيطرنا على المباراة أمام بيراميدز.. وسجلوا من 3 محاولات فقط

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي

أمامهما: مصطفى فتحي - محمود زلاكة - إيفرتون دا سيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد - علي جبر - كريم حافظ - أحمد عاطف "قطة" - محمود عبد العاطي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - محمد رضا "بوبو" - مروان حمدي

ويحتل بيراميدز المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة بعد لعب 7 مباريات.

بينما يأتي فاركو في المركز الـ 20 أي قبل الأخير بـ 6 نقاط.

بيراميدز الدوري المصري فاركو زلاكة إيفرتون
