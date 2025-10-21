مؤتمر كورتوا: مباراة يوفنتوس صعبة.. لابورتا مضطر لقول "اليد البيضاء" بسبب نيجريرا

هاجم تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد كلمات خوان لابورتا رئيس برشلونة بشأن تلميحه لمساعدة الحكام للميرينجي بعد طرد هانز فليك مدرب الفريق ضد جيرونا وغيابه عن الكلاسيكو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه يوفنتوس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة في دور الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال الحارس البلجيكي خلال مؤتمر صحفي: "اليد البيضاء التي ألمح لها خوان لابورتا؟ هو مضطر لقول ذلك بسبب قضية نيجريرا وكل ما يتعلق بها، أنا لم أر ذلك، بل بالعكس تماما، الحكام بشر مثل اللاعبين والمدربين ولا أشعر أنهم أفادونا في أي وقت".

وتابع "مباراة يوفنتوس ستكون صعبة فهو فريق خطير".

وأضاف "لعب مباراة فياريال ضد برشلونة في ميامي تشوه المنافسة ولا يتوافق مع اتفاقية اللاعبين، علينا أن نلعب على أرضنا وخارجها لأن ذلك يحدث الفارق في المنافسة، وهذا ما حدث في مباراتنا أمام خيتافي".

وأكمل "فينيسيوس جونيور؟ ليس من السهل التعامل مع الوضع، الكثير منكم سخروا منه وهو في عمر الـ 18 عاما، لم يفعل شيئا خاطئا، الجميع ضده ومن الطبيعي أن يكون له ردود فعل، كانوا يستهدفونه في خيتافي وجعل الخصم يفقد أعصابه".

وشدد "فينيسيوس جونيور لاعب رائع ويجب أن يستمر فيما يفعله، ليس من السهل أن يلاحقك الملعب بأكمله وأن يضربك اللاعبون بقوة، تأقلم مع الأمر ويجعل الخصم يفقد أعصابه".

واستمر "دييجو كوستا كان يجعل مدافعي الدوري الإنجليزي يفقدون أعصابهم وإذا كان فينيسيوس قادرا على فعل ذلك فهذا مثالي لنا، إنه أحد أفضل لاعبي العالم".

وأنهى حديثه قائلا: "يمنح للحراس 8 ثوان للعب، لكن هناك فرق تسرق 30 ثانية لتنفيذ رميات التماس، هناك أشياء يجب أن تتغير، أوافق على أن التسلل بميليمتر لا يمنحك الأفضلية، لكن لا أعلم كيف سيحدد ذلك".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بايرن ميونيخ وباريس سان جيروامن وإنتر وأرسنال وكاراباخ.

بينما يأتي يوفنتوس في المركز الـ 23 برصيد نقطتين بالتساوي مع بودو جليمت وباير ليفركوزن.