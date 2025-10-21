ليفربول يفقد جرافنبرخ أمام فرانكفورت

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 15:11

كتب : FilGoal

ريان جرافينبيرخ - ليفربول وسانت جيلواز

يبدو أن ليفربول سيدخل لقاء آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا بدون نجمه ريان جرافنبرخ.

إذ غاب الدولي الهولندي عن تدريب ليفربول الأخير قبل السفر إلى ألمانيا لملاقاة فرانكفورت في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وذلك بعد تعرضه لإصابة في الكاحل ضد مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم الأحد.

واضطر الهولندي للخروج من الملعب في الشوط الثاني من مباراة الأحد التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

وكشف مدربه أرني سلوت بعد المباراة عن تعرضه لإصابة في الكاحل.

ومن المتوقع ألا يكون جرافنبرخ ضمن اللاعبين المتوجهين إلى ألمانيا.

في الوقت نفسه، عاد الياباني واتارو إندو للتدريبات، بعد أن غاب عن منتخب بلاده اليابان خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر.

وكذلك عن الهزيمة أمام مانشستر يونايتد بسبب إصابة في العضلة الضامة.

ومن غير المرجح أن يبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا كأساسي ضد فرانكفورت.

