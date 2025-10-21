الأهلي يوجه الشكر لأمير عبد الحميد ومحمد نجيب

الأهلي يعلن رحيل أمير عبد الحميد ومحمد نجيب وعبد الرحمن عيسى من الجهاز الفني.

أعلن النادي الأهلي رحيل الثلاثي أمير عبد الحميد ومحمد نجيب وعبد الرحمن عيسى من الجهاز الفني.

وتواجد الثلاثي في الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة عماد النحاس.

وعمل أمير عبد الحميد مدرب لحراس المرمى ومحمد نجيب كمدرب مساعد وعبد الرحمن عيسى مخطط للأحمال.

وكان الجهاز الفني السابق بقيادة النحاس مؤقتا لحين تعيين جهاز فني أجنبي.

وعين الأهلي يس توروب الدنماركي وخاض المباراة الأولى له ضد إيجل نوار البوروندي.

وانتظر الأهلي حسم توروب لقراره بشأن بقاء الثلاثي من عدمه.

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "لأهلي ينتظر حسم يس توروب مقترح تواجد أمير عبد الحميد في الجهاز الفني لمعاونة كاج ستيفانسن مدرب حراس المرمى".

وفاز الأهلي على إيجيل نوار بهدف دون رد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في بداية مشوار توروب مع الفريق.

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة في تمام الخامسة من مساء الأربعاء.

