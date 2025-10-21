أثليتك: ديفيد ألابا يغيب عن الكلاسيكو

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن ديفيد ألابا مدافع ريال مدريد سيغيب عن لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة بسبب الإصابة.

ويصطدم ريال مدريد ببرشلونة في قمة الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع غياب ألابا عن مباراة الكلاسيكو يوم الأحد بسبب إصابة عضلية في الساق اليمنى.

واستُبدل ألابا بين شوطي مباراة فريقه ضد خيتافي يوم الأحد كإجراء احترازي، وهي أول مشاركة أساسية له في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ومن المقرر أن يغيب المدافع عن الملاعب لمدة أسبوع على الأقل، مما يعني أنه سيغيب عن أول كلاسيكو هذا الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويعاني ريال مدريد من أزمة دفاعية، إذ غاب دين هاوسن عن الفوز على خيتافي بعد استبعاده من منتخب إسبانيا بسبب إصابة في عضلة الساق.

بينما يغيب زميله في قلب الدفاع أنطونيو روديجر منذ سبتمبر بسبب إصابة عضلية في ساقه اليسرى.

وغاب داني كارباخال عن آخر مباراتين لريال مدريد بسبب إصابة في عضلة السمانة، ولم يشارك ترينت ألكسندر أرنولد منذ تعرضه لإصابة في العضلة الضامة في سبتمبر.

وشارك ألابا في 4 مباريات في جميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم بعد غيابه عن كأس العالم للأندية بسبب إصابة في عضلة السمانة.

شارك راؤول أسينسيو مع إيدر ميليتاو في قلب الدفاع في الشوط الثاني ضد خيتافي في غياب ألابا.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة يوفنتوس يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.