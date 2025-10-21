وكيله: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنتايك.. والزمالك لم يسدد قيمة الصفقة

كشف يوسف مسعد وكيل أعمال محمود بنتايك لاعب الزمالك عن حقيقة مفاوضات الأهلي مع اللاعب.

محمود بنتايك النادي : الزمالك الزمالك

وقال مسعد عبر قناة إم بي سي مصر: "لا يوجد نزاع مع إدارة الزمالك".

وأضاف "مفاوضات من الأهلي مع بنتايك؟ لا، فهو لاعب لنادي الزمالك ويحترم الجماهير ويلتزم بعقده الذي يمتد لمدة 3 مواسم".

وأوضح "اللاعب تلقى جزءا من مستحقاته لكن ليست بالشكل الكامل، أكرر لا توجد مشاكل مع إدارة الزمالك، لكن نحرص على حصول بنتايك على كامل مستحقاته".

وشدد "الزمالك لم يسدد كامل قيمة الصفقة لسانت إتيان أو عمولتي كوكيل للاعب".

وأكمل "بنتايك لاعب محترف في كل الأندية التي لعب فيها، لن ينتقل إلى أي ناد آخر وملتزم بعقده ونطلب من الزمالك فقط أن يلتزم ببنود العقد ويحترم اللاعب".

وواصل "لا يوجد شرط جزائي في عقده، لكن إذا لم يلتزم ببنود العقد فسيكون هذا أمر آخر".

وتابع "بنتايك سعيد باللعب في الزمالك ويظهر ذلك في المباريات، لكن جميع لاعبي العالم يرغبون في تلقي مستحقاتهم المالية".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك لا يتحاور أو يرد على الرسائل وعرضت على الإدارة المحاورة لكنهم لم يردوا، فقط تجاوبوا مع المحامي لأنهم كانوا مجبرين على ذلك".

ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني.

وتعاقد الزمالك مع بنتايك قادما من سانت إتيان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي.

وتوج بنتايك ببطولة السوبر الإفريقي وكأس مصر.

ولعب بنتايج مع الزمالك في 38 مباراة في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.