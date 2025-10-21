منافس مصر - ريو نجوموها خارج قائمة إنجلترا في كأس العالم للناشئين

شهدت قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين عدم تواجد ريو نجوموها جناح ليفربول الشاب.

ويلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره مصر وهايتي وفنزويلا.

وتألق نجوموها مع الفريق الأول في المباريات الأولى بالموسم الجاري، قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة.

وكان من المتوقع أن يشارك مع منتخب إنجلترا للناشئين في كأس العالم الشهر المقبل.

لكن القائمة التي أعلنت يوم الثلاثاء خلت من اسمه.

في الوقت نفسه، استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس على قائمة الأسماء التي تشارك في بطولة كأس العالم الشهر المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة عبر موقعه أن وليد مهدي مدير المنتخب أرسل القائمة النهائية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز، عمرو عادل، محمد طارق،

الدفاع: حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام

الوسط: عمر كمال، عمر أبو طالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري

الهجوم: حمزة عبد الكريم، عبد العزيز الزغبي، زياد أيوب

وتواجد عمار محمد السيد وسيف الجبالي في قائمة الانتظار وفقا للوائح اللاتحاد الدولي.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في قطر وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025.

وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبا.