لا يعرف سوى الفوز هذا الموسم.. بايرن يعلن تمديد عقد كومباني

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء تمديد عقد مدربه فينسينت كومباني حتى صيف 2029.

وكان العقد الحالي للمدرب البلجيكي ينتهي في صيف 2027.

وقال كومباني عقب تمديد عقده: "أشعر بالفخر والامتنان، وأود أن أشكر بايرن ميونيخ على الثقة وبيئة العمل الرائعة التي تم توفيرها لي منذ اليوم الأول".

وأضاف نجم مانشستر سيتي السابق "أشعر أنني هنا منذ سنوات طويلة، وأنني أفهم النادي وثقافته جيدًا".

وقال هيربيرت هاينر رئيس النادي "تمديد عقد فينسنت كومباني دليل قوي على ثقة النادي بعد العمل الرائع الذي قدمه حتى الآن، كما أنه إشارة واضحة على الاستمرارية والاستقرار في بايرن".

وأتم "كومباني يحظى بتقدير كبير من اللاعبين، وإدارة النادي، والجماهير، ونحن سعداء بتمديد عقده معنا في وقت مبكر".

وتولى كومباني تدريب بايرن في بداية موسم 2024-2055 قادما من بيرنلي.

ونجح البالغ من العمر 39 عاما في قيادة الفريق البافاري للتتويج بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول.

كما توج بكأس السوبر الألماني في بداية الموسم الجاري.

وقاد كومباني بايرن لتحقيق العلامة الكاملة بالدوري الألماني هذا الموسم، إذ فاز بـ7 مباريات من أصل 7.

كما فاز بأول مباراتين للفريق في دوري أبطال أوروبا، وأول مباراة في كأس ألمانيا.