لا يعرف سوى الفوز هذا الموسم.. بايرن يعلن تمديد عقد كومباني

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 13:33

كتب : FilGoal

فينسنت كومباني - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الثلاثاء تمديد عقد مدربه فينسينت كومباني حتى صيف 2029.

وكان العقد الحالي للمدرب البلجيكي ينتهي في صيف 2027.

وقال كومباني عقب تمديد عقده: "أشعر بالفخر والامتنان، وأود أن أشكر بايرن ميونيخ على الثقة وبيئة العمل الرائعة التي تم توفيرها لي منذ اليوم الأول".

أخبار متعلقة:
قائمة برشلونة – عودة فيران وفيرمين.. واستمرار غياب رافينيا ضد أولمبياكوس مؤتمر جوارديولا: ما يقدمه فياريال يدل على جودته.. وهذا ما أتحدث مع اللاعبين عنه رغم إصابته.. الكشف عن سبب سفر رودري مع سيتي إلى إسبانيا شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست

وأضاف نجم مانشستر سيتي السابق "أشعر أنني هنا منذ سنوات طويلة، وأنني أفهم النادي وثقافته جيدًا".

Five men in a modern conference room with curved walls and wooden table. Leftmost man in dark jacket and blue shirt smiling. Next man bald with goatee in gray Bayern Munich jersey signing document with pen. Central man in gray sweater smiling. Right two men in suits one smiling one serious. Documents and black circular object on table.

وقال هيربيرت هاينر رئيس النادي "تمديد عقد فينسنت كومباني دليل قوي على ثقة النادي بعد العمل الرائع الذي قدمه حتى الآن، كما أنه إشارة واضحة على الاستمرارية والاستقرار في بايرن".

وأتم "كومباني يحظى بتقدير كبير من اللاعبين، وإدارة النادي، والجماهير، ونحن سعداء بتمديد عقده معنا في وقت مبكر".

وتولى كومباني تدريب بايرن في بداية موسم 2024-2055 قادما من بيرنلي.

ونجح البالغ من العمر 39 عاما في قيادة الفريق البافاري للتتويج بلقب الدوري الألماني في موسمه الأول.

كما توج بكأس السوبر الألماني في بداية الموسم الجاري.

وقاد كومباني بايرن لتحقيق العلامة الكاملة بالدوري الألماني هذا الموسم، إذ فاز بـ7 مباريات من أصل 7.

كما فاز بأول مباراتين للفريق في دوري أبطال أوروبا، وأول مباراة في كأس ألمانيا.

فينسينت كومباني بايرن ميونيخ
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - فيرمين ودرو أساسيان أمام أولمبياكوس.. وأراوخو على دكة البدلاء بعد تألقه في مونديال الشباب.. تقرير: ريال مدريد يستهدف معما ويراه رونالدو الجديد مؤتمر ألونسو: مواجهة يوفنتوس كلاسيكية.. وهذا الثلاثي يغيب عن المباراة مؤتمر كورتوا: مباراة يوفنتوس صعبة.. لابورتا مضطر لقول "اليد البيضاء" بسبب نيجريرا قائمة برشلونة – عودة فيران وفيرمين.. واستمرار غياب رافينيا ضد أولمبياكوس رئيس لجنة الحكام الإيطالية: ميلان لا يستحق ركلة جزاء ضد فيورنتينا رقم قياسي ينتظر لامين يامال حال مشاركته ضد أولمبياكوس مواعيد مباريات اليوم 21 أكتوبر.. بيراميدز ضد فاركو ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق بفسخ تعاقد محترف الطائرة بعد شهرين من ضمه دقيقة | كرة طائرة
جيسوس يكشف سبب استبعاد رونالدو من مواجهة "جوا" الهندي 18 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - كاستيلو: جئنا لتحطيم الأرقام القياسية.. وسعداء بالاحتفال مع الجماهير في الملعب 18 دقيقة | كرة يد
الرابع على التوالي.. بيراميدز يتقدم نحو المقدمة بثنائية في فاركو 30 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - فيرمين ودرو أساسيان أمام أولمبياكوس.. وأراوخو على دكة البدلاء 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
طائرة - مصدر من الزمالك لـ في الجول: فوجئنا بشكوى المحترف السابق.. وننتظر الخطاب 55 دقيقة | كرة طائرة
الزمالك يستعيد نيبل عماد والسعيد والدباغ قبل مواجهة ديكيداها 55 دقيقة | الكرة المصرية
بعد تألقه في مونديال الشباب.. تقرير: ريال مدريد يستهدف معما ويراه رونالدو الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم
/articles/515624/لا-يعرف-سوى-الفوز-هذا-الموسم-بايرن-يعلن-تمديد-عقد-كومباني