قائمة برشلونة – عودة فيران وفيرمين.. واستمرار غياب رافينيا ضد أولمبياكوس

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 13:27

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

أعلن هانز فليك المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه المستدعاه لمباراة أولمبياكوس.

ويستعد برشلونة لمواجهة أولمبياكوس اليوناني الثامنة إلا الربع مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعاد فيرمين لوبيز لاعب الفريق من الإصابة وكذلك فيران توريس.

ويستمر غياب رافينيا الذي تواجده أمام ريال مدريد في الكلاسيكو عقب مباراة أولمبياكوس في محل شك حتى الآن.

ويغيب أندرياس كريستنسن بسبب المرض.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني – دييجو كوشين – إيدر ألير

الدفاع: أليخاندرو بالدي – رونالد أراوخو – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورنتس – تشابي إسبارت

الوسط: بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – درو فيرنانديز

الهجوم: لامين يامال – ماركوس راشفورد – فيران توريس - روني بردغجي – أليكس فيرنانديز - جوان

ويحتل برشلونة المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، فيما يحل أولمبياكوس في المركز الـ29 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

وينتظر لامين يامال مشاركته رفقة فريقه ضد أولمبياكوس لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه.

وشارك لامين يامال في 24 مباراة مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا وفي حال لعبه أمام أولمبياكوس سيصل للقاء الـ 25 ويصبح أصغر لاعب يصل لهذا العدد من المباريات.

ويبلغ الجناح الأيمن 18 عاما و100 يوم وبذلك سيتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان الذي شارك في نفس العدد من المباريات في سن الـ 19 عاما و32 يوما.

وتمكن اللاعب الإسباني من تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 آخرين خلال 1772 دقيقة لعبها.

