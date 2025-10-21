الكاس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 13:11

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 عاما - أحمد الكاس

منتخب مصر للناشئين أحمد الكاس
نرشح لكم
منافس مصر - ريو نجوموها خارج قائمة إنجلترا في كأس العالم للناشئين حسام وإبراهيم حسن وأبو ريدة يدعمون منتخب مصر للناشئين قبل كأس العالم علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم اتحاد الكرة: لا صحة لتعيينات جديدة في المنتخبات أو مكافآت بعد التأهل للمونديال اختيارات تريزيجيه لأفضل لاعب عربي.. ومقارنة صلاح وأبو تريكة اتحاد الكرة: حسام حسن سيكون المدير الفني لـ مصر في كأس العالم 2026 النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب
أخر الأخبار
مؤتمر كورتوا: لابورتا مضطر لقول "اليد البيضاء" بسبب نيجريرا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفربول يفقد جرافنبرخ أمام فرانكفورت 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يوجه الشكر لأمير عبد الحميد ومحمد نجيب 47 دقيقة | الدوري المصري
أثليتك: ديفيد ألابا يغيب عن الكلاسيكو 52 دقيقة | الدوري الإسباني
وكيله: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع بنتايك.. والزمالك لم يسدد قيمة الصفقة ساعة | الدوري المصري
منافس مصر - ريو نجوموها خارج قائمة إنجلترا في كأس العالم للناشئين ساعة | منتخب مصر
لا يعرف سوى الفوز هذا الموسم.. بايرن يعلن تمديد عقد كومباني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة – عودة فيران وفيرمين.. واستمرار غياب رافينيا ضد أولمبياكوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم
/articles/515621/الكاس-يعلن-قائمة-منتخب-مصر-للناشئين-في-كأس-العالم