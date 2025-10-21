تحديد مواعيد وملاعب صدام العراق والإمارات نحو الملحق العالمي

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 12:32

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء مواعيد مباراتي الملحق القاري بين العراق والإمارات، لتحديد ممثل آسيا في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

وسيواجه العراق نظيره منتخب الإمارات الشهر المقبل مرتين لتحديد صاحب بطاقة الملحق العالمي.

وجاءت المواعيد والملاعب على النحو التالي:

الذهاب (الإمارات ضد العراق)

13 نوفمبر

8:00 مساءً بتوقيت ابوظبي

ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي

Promotional graphic with Arabic text announcing the knockout stage match between UAE and Iraq for 2026 World Cup qualifiers on Thursday November 13 2025 at 8 PM at Mohammed bin Zayed Stadium featuring UAE and Iraq flags team logos and sponsors like McDonalds ADQ Adidas below a group photo of UAE national football team players in white and red uniforms standing in two rows on a field with stadium seating in background

الاياب (العراق ضد الإمارات)

18 نوفمبر

7:00 مساءً بتوقيت بغداد

ملعب البصرة الدولي

ويتنافس المنتخبان على هذه البطاقة بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتي الملحق الآسيوي، خلف قطر والسعودية.

من يفوز بمجموع المباراتين سيلعب في الملحق العالمي مارس المقبل، إذ تتنافس 6 منتخبات من مختلف القارات على البطاقتين الأخيرتين نحو المونديال.

يذكر أن 8 منتخبات آسيوية تأهلت بشكل مباشر إلى كأس العالم 2026، وهي الأردن وكوريا الجنوبية واليابان وإيران وأوزبكستان وأستراليا، بالإضافة إلى قطر والسعودية عن طريق الملحق.

