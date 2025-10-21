رئيس لجنة الحكام الإيطالية: ميلان لا يستحق ركلة جزاء ضد فيورنتينا

شدد جيانلوكا روكي رئيس لجنة الحكام الإيطالية على أن ميلان لا يستحق الحصول على ركلة جزاء ضد فيورنتينا.

وتحصل سانتياجو خيمينيز على ركلة جزاء بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 85 عقب تعرضه لضربة في الوجه.

وقال روكي في تصريحات لكورييري ديلو سبورت: "ميلان لا يستحق ركلة جزاء ضد فيورنتينا وكان من الخطأ استدعاء حكم الساحة لمراجعة الحالة".

وكانت نتيجة المباراة قبل ركلة الجزاء تشير بالتعادل بهدف لكل فريق ومن خلال الركلة تمكن الروسونيري من التقدم والفوز بالمباراة بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وأثارت ركلة الجزاء أزمة كبيرة وتعليقات قوية من دانييلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا عقب المباراة.

وقال برادي لـ DAZN: "استدعاء حكام الفيديو لليفيو مارينيلي حكم الساحة خطأ جسيم لركلة جزاء ميلان، الحكم لم يمتلك الشجاعة للتمسك بقراره الأولي".

وأضاف "لا أستطيع حتى أن أصف شعورنا الآن، فهذه الحوادث تغير مجرى موسم كامل، إنه أمر فاضح، اللاعب ظل ملقى على الأرض لمدة 20 دقيقة تقريبا وبالكاد لُمس، إنه مشهد قبيح يصعب رؤيته".

وتابع "فيورنتينا لعب بشجاعة ولم يستحق الخسارة بهذه الطريقة، بلاعب يتدحرج على الأرض".

وشدد "لم نتوقع أن نكون في هذا الوضع، بثلاث نقاط فقط بعد سبع جولات، لكن هذا لا يعكس الفريق الحقيقي، وقد رأينا ذلك مجددا ضد ميلان".

وأكمل "إذا كان هناك شخص يمكنه أن يخرجنا من هذا الوضع، فهو ستيفانو بيولي، أما الباقي فهو خطئي، احتجاجات الجماهير موجهة ضدي، وذلك لأن النادي وضع الاستراتيجية بين يديّ، إذا كان هناك شخص يتحمل مسؤولية الوضع الحالي فهو أنا".

وأنهى حديثه قائلا: "ونستمر في التأكيد على أن الشخص الوحيد المناسب لتدريب الفريق هو بيولي".

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 16 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن إنتر وروما ونابولي.

فيما ظل فيورنتينا دون فوز وبداية مخيبة للغاية تحت قيادة ستيفانو بيولي برصيد 3 نقاط في المركز الـ 18.