تنس طاولة – الأولمبية المصرية تحيل عمر عصر ومحمود أشرف ومدرب المنتخب للتحقيق

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 12:09

كتب : بسام أبو بكر

عمر عصر - تنس طاولة

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس تحويل عمر عصر ومحمود أشرف حلمي ثنائي منتخب مصر لتنس الطاولة للتحقيق بالإضافة إلى المدير الفني للمنتخب.

وأحالت اللجنة الأولمبية المصري الثلاثي للتحقيق العاجل فيما حدث بين الثنائي من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة إفريقيا والتي أقيمت في تونس.

وتهيب اللجنة الأولمبية بكل أفراد المنظومة بالاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والأخلاق بين الجميع مع التأكيد على أنها ترفض أي تجاوز عن قواعد مدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا وأنها ستواجه أي خروج عن قواعد الأخلاق بكل حزم وصرامة.

أخبار متعلقة:
تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق تنس طاولة - الشاذلي: البعثة تضمنت 3 أطباء.. والتحقيقات ستبين سبب عدم سفرهم تنس طاولة - "الانضباط والالتزام أساس تمثيل مصر".. وزير الرياضة يتابع أزمة عصر وأشرف تنس طاولة - عمر عصر لـ في الجول: كل ما قاله رئيس الاتحاد غير حقيقي.. ويحاول حماية ابنه

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وأوضح عمر عصر أن المشادة التي حدثت بينه وبين زميله نجل رئيس الاتحاد المصري لعدم احترامه أثناء خوض المباراة النهائية لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا.

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

عمر عصر محمود أشرف حلمي تنس طاولة
نرشح لكم
تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق تنس طاولة - الشاذلي: البعثة تضمنت 3 أطباء.. والتحقيقات ستبين سبب عدم سفرهم كرة سلة – جراحة ناجحة لـ تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور كرة يد – الثامنة في التاريخ والثالثة على التوالي.. الأهلي بطلا لبطولة إفريقيا انتهت نهائي إفريقيا لكرة اليد - الأهلي (31)-(20) المنتدي المغربي.. البطولة حمراء كرة يد – سيدات الأهلي يخسرن بطولة إفريقيا أمام بترو أتلتيكو كرة سلة – الإعلان عن مواعيد دور الـ16 لدوري المرتبط بيان - عمر عصر: صدر مني أمور خارج الإطار.. ويجب أن نحافظ على صورة مصر
أخر الأخبار
لا يعرف سوى الفوز هذا الموسم.. بايرن يعلن تمديد عقد كومباني 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة برشلونة – عودة فيران وفيرمين.. واستمرار غياب رافينيا ضد أولمبياكوس 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤمن سليمان: قيمة لاعب اتحاد جدة تساوي 10 أضعاف ميزانيتنا بالكامل 26 دقيقة | آسيا
الكاس يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين في كأس العالم 33 دقيقة | منتخب مصر
تحديد مواعيد وملاعب صدام العراق والإمارات نحو الملحق العالمي ساعة | آسيا
رئيس لجنة الحكام الإيطالية: ميلان لا يستحق ركلة جزاء ضد فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
تنس طاولة – الأولمبية المصرية تحيل عمر عصر ومحمود أشرف ومدرب المنتخب للتحقيق ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر جوارديولا: ما يقدمه فياريال يدل على جودته.. وهذا ما أتحدث مع اللاعبين عنه ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم
/articles/515618/تنس-طاولة-الأولمبية-المصرية-تحيل-عمر-عصر-ومحمود-أشرف-ومدرب-المنتخب-للتحقيق