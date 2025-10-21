تنس طاولة – الأولمبية المصرية تحيل عمر عصر ومحمود أشرف ومدرب المنتخب للتحقيق

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس تحويل عمر عصر ومحمود أشرف حلمي ثنائي منتخب مصر لتنس الطاولة للتحقيق بالإضافة إلى المدير الفني للمنتخب.

وأحالت اللجنة الأولمبية المصري الثلاثي للتحقيق العاجل فيما حدث بين الثنائي من تجاوزات على هامش المشاركة في بطولة إفريقيا والتي أقيمت في تونس.

وتهيب اللجنة الأولمبية بكل أفراد المنظومة بالاتحادات الرياضية بضرورة الالتزام الأخلاقي وإعلاء القيم والأخلاق بين الجميع مع التأكيد على أنها ترفض أي تجاوز عن قواعد مدونة السلوك الأخلاقي شكلا ومضمونا وأنها ستواجه أي خروج عن قواعد الأخلاق بكل حزم وصرامة.

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وأوضح عمر عصر أن المشادة التي حدثت بينه وبين زميله نجل رئيس الاتحاد المصري لعدم احترامه أثناء خوض المباراة النهائية لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا.

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.