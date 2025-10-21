مؤتمر جوارديولا: ما يقدمه فياريال يدل على جودته.. وهذا ما أتحدث مع اللاعبين عنه

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 12:07

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ترتيب فياريال الحالي في الدوري الإسباني يعد دليلًا ملموسًا على قوة الفريق وجودته، وذلك قبل مواجهة الفريقين يوم الثلاثاء.

ويحل سيتي ضيفا على فياريال ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال بيب في تصريحات للصحفيين: "في دوري تنافسي مثل إسبانيا أو إنجلترا، يُعد التأهل لدوري أبطال أوروبا دليلا على الجودة".

وأضاف "احتلال فياريال للمركز الثالث في الدوري الإسباني ليس بسبب القوة الدفاعية فقط، لكن هناك العديد من العوامل".

وتابع "أحترم فياريال كثيرا، ولكن من ناحية أخرى، نتطلع إلى تقديم مباراة جيدة".

وأكمل "سجلنا الكثير، وخلقنا العديد من الفرص، ولم نتلقَّ الكثير من الأهداف. لكننا سندخل اختبارا صعبا ضد فياريال".

وأتم "أتحدث كثيرا مع اللاعبين عما يُمكننا فعله بشكل أفضل، ونُقيّم المواقف بشكل أفضل، ونحن نُركز على ذلك".

في أول جولتين من دوري أبطال أوروبا، حقق مانشستر سيتي الفوز على نابولي بنتيجة 2-0 في ملعب الاتحاد.

ثم تعادل بنتيجة 2-2 خارج أرضه أمام موناكو، ليحتل المركز الثامن في مرحلة الدوري.

في الوقت نفسه، يحتل فياريال المركز الـ26 بعد تعادله 2-2 مع يوفنتوس، وخسارته 0-1 أمام توتنام.

