فتح باب التسجيل لعمومية الزمالك للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 11:51

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك فتح باب التسجيل منذ التاسعة صباح اليوم الثلاثاء حتى الساعة سابعة مساء.

ويتم التصويت بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والصادر بموجب القانون رقم 171 لعام 2025.

يكون الاجتماع صحيحا بحضور 4000 "أربعة آلاف عضو" على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

تبدأ عملية التسجيل والتصويت لحضور الاجتماع الخاص بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء بموجب بطاقة العضوية بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يكون التصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

