رغم إصابته.. الكشف عن سبب سفر رودري مع سيتي إلى إسبانيا

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 11:40

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا - رودري

رغم غيابه عن المباراة بسبب الإصابة.. غير أن رودري نجم مانشستر سيتي سيتواجد في لقاء فريقه مع فياريال يوم الثلاثاء.

ويحل سيتي ضيفا على فياريال ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وأعلن نادي فياريال أنه سيتم تكريم لاعبه السابق رودري في ملعب لا سيراميكا بسبب فوزه بالكرة الذهبية الموسم الماضي.

وأفاد النادي في بيان "سيحصل اللاعب السابق وخريج أكاديمية فياريال للشباب على الشارة الذهبية للنادي".

وكان بيب جوارديولا مدرب سيتي قد أوضح في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لا أعتقد أن رودري سيلعب أمام فياريال أو ضد أستون فيلا في الدوري الأحد المقبل".

وأضاف المدرب الإسباني "لن يغيب رودري طويلا، لكنها إصابة قوية".

وشدد "علينا أن نكون حذرين. حاولنا مرارًا وتكرارًا تجنّب أي إصابة أخرى، لكننا لم ننجح في ذلك، لذا سنرى".

وأصيب رودري خلال مباراة برينتفورد قبل فترة التوقف الدولي.

يذكر أن الدولي الإسباني غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

رودري فياريال مانشستر سيتي
