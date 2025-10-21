رقم قياسي ينتظر لامين يامال حال مشاركته ضد أولمبياكوس

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 11:36

كتب : FilGoal

لامين يامال

ينتظر لامين يامال لاعب برشلونة مشاركته رفقة فريقه ضد أولمبياكوس لتسجيل رقم قياسي جديد باسمه.

ويستعد برشلونة لمواجهة أولمبياكوس اليوناني الثامنة إلا الربع مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك لامين يامال في 24 مباراة مع الفريق الكتالوني في بطولة دوري أبطال أوروبا وفي حال لعبه أمام أولمبياكوس سيصل للقاء الـ 25 ويصبح أصغر لاعب يصل لهذا العدد من المباريات.

ويبلغ الجناح الأيمن 18 عاما و100 يوم وبذلك سيتجاوز الرقم القياسي المسجل باسم زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان الذي شارك في نفس العدد من المباريات في سن الـ 19 عاما و32 يوما.

وتمكن اللاعب الإسباني من تسجيل 5 أهداف وصناعة 6 آخرين خلال 1772 دقيقة لعبها.

ويحتل برشلونة المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، فيما يحل أولمبياكوس في المركز الـ29 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

