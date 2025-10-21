تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 11:19

كتب : FilGoal

محمود أشرف حلمي

قدم محمود أشرف حلمي لاعب تنس الطاولة اعتذاره بعد المشادة الكلامية بينه وبين زميله عمر عصر في المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر.

وكتب محمود أشرف عبر حسابه على فيس بوك: "تعقيبا على الموقف السيء الذي حدث خلال مباراة نصف النهائي أؤكد أن تمثيل منتخب مصر لتنس الطاولة شرف يجب احترامه سواء على الطاولة أو على مقاعد البدلاء".

وأضاف "عدم الرد كان منعا لزيادة اشتعال الموقف واحتراما للقيادات الرياضية".

وتابع "أؤكد أنني على استعداد للمثول للتحقيق من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وأثق في أي قرار يتخذ".

وأنهى "في النهاية أعتذر عما حدث وأتمنى التوفيق للمنتخبات القومية ولجميع اللاعبين".

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وأوضح عمر عصر أن المشادة التي حدثت بينه وبين زميله نجل رئيس الاتحاد المصري لعدم احترامه أثناء خوض المباراة النهائية لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا.

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

محمود أشرف عمر عصر تنس الطاولة
