مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن أسماء حكام مباراتي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في لقاء جماهيري على ملعب القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً.

أما في الثامنة مساءً فيلتقي المصري مع سموحة على ملعب السويس الجديد.

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

الأهلي × الاتحاد السكندري:

مصطفى الشهدي (حكماً للساحة)

شريف عبد الله وأحمد زيدان (مساعدين)

عبد الحكيم ناصر (حكماً رابعاً)

حسام عزب وهشام ربيع (تقنية الفيديو).

المصري × سموحة:

محمود وفا (حكماً للساحة)

سامي هلهل ويوسف البساطي (مساعدين)

أحمد ناصر (حكماً رابعاً)

وليد ناجي ومحمد أحمد الشناوي (تقنية الفيديو).