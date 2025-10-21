مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 11:15

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - محمد هاني

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز عن أسماء حكام مباراتي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في لقاء جماهيري على ملعب القاهرة الدولي في تمام الخامسة مساءً.

أما في الثامنة مساءً فيلتقي المصري مع سموحة على ملعب السويس الجديد.

أخبار متعلقة:
خسارة مؤمن سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب الدماطي: الأهلي أكبر قلعة رياضية في مصر.. وبيراميدز المنافس الحقيقي لنا

وقد جاءت الاختيارات على النحو التالي:

الأهلي × الاتحاد السكندري:

مصطفى الشهدي (حكماً للساحة)

شريف عبد الله وأحمد زيدان (مساعدين)

عبد الحكيم ناصر (حكماً رابعاً)

حسام عزب وهشام ربيع (تقنية الفيديو).

المصري × سموحة:

محمود وفا (حكماً للساحة)

سامي هلهل ويوسف البساطي (مساعدين)

أحمد ناصر (حكماً رابعاً)

وليد ناجي ومحمد أحمد الشناوي (تقنية الفيديو).

مصطفى الشهدي الأهلي الاتحاد السكندري
نرشح لكم
فتح باب التسجيل لعمومية الزمالك للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي مواعيد مباريات اليوم 21 أكتوبر.. بيراميدز ضد فاركو ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا تامر مصطفى لـ في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن الدماطي: الأهلي أكبر قلعة رياضية في مصر.. وبيراميدز المنافس الحقيقي لنا انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب أبو الحسن: لم أعلم قرار استبعادي.. ووزارة الشباب والرياضة لا ترغب في حل الأزمات طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة داري وكريم فؤاد انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب
أخر الأخبار
تنس طاولة – الأولمبية المصرية تحيل عمر عصر ومحمود أشرف ومدرب المنتخب للتحقيق 5 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر جوارديولا: ما يقدمه فياريال يدل على جودته.. وهذا ما أتحدث مع اللاعبين عنه 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فتح باب التسجيل لعمومية الزمالك للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي 23 دقيقة | الدوري المصري
رغم إصابته.. الكشف عن سبب سفر رودري مع سيتي إلى إسبانيا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رقم قياسي ينتظر لامين يامال حال مشاركته ضد أولمبياكوس 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق 56 دقيقة | رياضات أخرى
مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم
/articles/515611/مصطفى-الشهدي-حكما-لمباراة-الأهلي-والاتحاد-السكندري