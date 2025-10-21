إنزاجي: الهلال يفتقد سالم الدوسري أمام السد

يتمنى الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال أن يستمر المستوى الذي ظهر به أمام الاتفاق في الجولة الماضية من الدوري السعودي عند ملاقاة السد القطري يوم الثلاثاء.

ويحل السد ضيفا على الهلال ضمن المرحلة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة على ملعب المملكة أرينا.

وقال إنزاجي في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية: "المواجهة الماضية في الدوري ظهرنا بمستوى رائع وقدمنا أفضل المستويات، نتمنى أن نستمر على هذا النهج".

وأضاف "لقاء السد مهم جدا، نحن في المركز الأول ونتمنى أن نستمر في المحافظة على هذا المركز، والسد فريق جيد لعب مباراتين تعادل في إحداهما لكننا نعمل على الانتصار".

وواصل "الفترة الحالية من الموسم تشهد مباريات كثيفة وسنعمل على التدوير بين اللاعبين ولكن دون التأثير على جوهر الفريق أو المساس بأي أمر فني، وكل مباراة نفكر بها على حدة".

وتابع:"اللاعبون يطبقون أفكاري والمطلوب منهم، على الرغم من أن فترة الإعداد كانت قصيرة وكان قبلها كأس العالم للأندية التي بذلنا فيها مجهودًا عاليًا، ولكننا استطعنا تجاوزها".

وكشف إنزاجي "سالم الدوسري لن يكون حاضرًا في المباراة، بعد تعرضه للإصابة، ونعرف مدى أهميته وتأثيره على الفريق وكذلك سنفقد كانسيلو".