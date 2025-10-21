تنس طاولة - الشاذلي: البعثة تضمنت 3 أطباء.. والتحقيقات ستبين سبب عدم سفرهم

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 11:06

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن تضمن بعثة تنس الطاولة سفر 3 أطباء.

وقال الشاذلي عبر صدى البلد: "عمر عصر قال لي إن المنتخب لا يوجد فيه طبيب بل مختص للإسعافات هذه الأمور الوزير أضافها في التحقيقات الخاصة بلجنة ضبط الأداء الرياضي وسيتم التحقيق فيها، البعثة كانت تتضمن 3 أطباء، التحقيقات ستبين سبب عدم سفرهم وهذه تعتبر مسؤولية الاتحاد لمتابعة عدم سفر لاعب ما أو أحد أفراد الجهاز الفني أو الطبي".

وأضاف "ما جعلنا نعين لجنتين في واقعة تنس الطاولة هو أن أحد أطراف النزاع يكون نجل رئيس اتحاد اللعبة، لذلك كان الأمر مثير للجدل بشأن هل نجله ضمن التصنيف لاستحقاق الانضمام للمنتخب أم لا وهذا يتم التحقيق فيه من قبل لجنة القيم وضبط الأداء".

وأنهى حديثه قائلا: "أخبرنا الاتحادات والأندية من قبل بإصدارنا لائحة طبية تقول إذا شارك أي فريق في بطولات في الداخل أو الخارج وتم اكتشاف بعدم وجود لجنة طبية متخصصة فتعتبر مخالفة وتحال للنيابة فورا وتجرم بحكم القانون".

وشهدت المباراة النهائية للرجال بين مصر والجزائر مشادة كلامية بين عمر عصر ومحمود أشرف ثنائي منتخب مصر.

وأوضح عمر عصر أن المشادة التي حدثت بينه وبين زميله نجل رئيس الاتحاد المصري لعدم احترامه أثناء خوض المباراة النهائية لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا.

وقرر الاتحاد المصري لتنس الطاولة تحويل الثنائي عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق الرسمي، وذلك لما بدر منه في بطولة إفريقيا المقامة في تونس.

عمر عصر تنس الطاولة محمد الشاذلي
