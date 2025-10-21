حسام وإبراهيم حسن وأبو ريدة يدعمون منتخب مصر للناشئين قبل كأس العالم

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 10:58

كتب : FilGoal

منتخب مصر تحت 17 عاما - أحمد الكاس

حرص هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على مساندة منتخب مصر للناشئين قبل خوض بطولة كأس العالم.

ويستعد منتخب مصر تحت 17 عاما بقيادة أحمد الكاس لخوض بطولة العالم في قطر الشهر المقبل.

وتحدث أبوريدة مع اللاعبين عن ضرورة بذل أقصى ما لديهم في المرحلة المقبلة، من أجل تشريف الكرة المصرية.

وأشار أبوريدة في اجتماعه مع اللاعبين، إلى أنه كان حريصًا على توفير كل طلبات الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس، من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم.

وتواجد مع أبو ريدة أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، حمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة ومحمد أبو حسين وطارق أبو العينين.

كما تواجد الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة حسام حسن، وإبراهيم حسن مدير المنتخب وطارق سليمان المدرب العام، من أجل حث اللاعبين على ضرورة بذل أقصى ما لديهم في البطولة.

وأكد حسام حسن في كلمته، أن جميع اللاعبين تحت أنظار جهاز المنتخب وأن فرصة تواجدهم في المنتخب الأول قائمة، حال تألقهم مع المنتخب وأنديتهم.

تقام البطولة في قطر خلال الفترة ما بين 3 وحتى 27 نوفمبر 2025.

وهي النسخة الأولى من المسابقة التي تضم 48 منتخبا.

