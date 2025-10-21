مواعيد مباريات اليوم 21 أكتوبر.. بيراميدز ضد فاركو ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

يعود بيراميدز للعب في بطولة الدوري المصري بمواجهة منافسه فاركو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11.

وعلى الجانب الآخر تقام الجولة الثالثة من دوري الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

الدوري المصري

بيراميدز × فاركو.. تذاع المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

أرسنال × أتلتيكو مدريد.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

برشلونة × أولمبياكوس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

باير ليفركوزن × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

فياريال × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

رويال يونيون سان جيلوا × إنتر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال × السد.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساء على قناة بي إن سبورتس 2.