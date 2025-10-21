مواعيد مباريات اليوم 21 أكتوبر.. بيراميدز ضد فاركو ومواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 10:38

كتب : FilGoal

لوجو كأس دوري أبطال أوروبا شامبيونز ليج

يعود بيراميدز للعب في بطولة الدوري المصري بمواجهة منافسه فاركو في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11.

وعلى الجانب الآخر تقام الجولة الثالثة من دوري الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتقبل أي قرار بشأن مباراة 2007.. وعلاقاتنا مع الأهلي قوية بعد حصد 3 بطولات قارية.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 6 ملايين و500 ألف دولار في 2025 منير المحمدي: بيراميدز صعب مهمتنا في السوبر بغلق المساحات الشعباني: سيطرنا على المباراة أمام بيراميدز.. وسجلوا من 3 محاولات فقط

الدوري المصري

بيراميدز × فاركو.. تذاع المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء على قناة أون سبورت 1.

دوري أبطال أوروبا

أرسنال × أتلتيكو مدريد.. تذاع المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 3.

برشلونة × أولمبياكوس.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

باير ليفركوزن × باريس سان جيرمان.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 1.

فياريال × مانشستر سيتي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 4.

رويال يونيون سان جيلوا × إنتر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء على قناة بي إن سبورتس 5.

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال × السد.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وربع مساء على قناة بي إن سبورتس 2.

