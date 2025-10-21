كرة سلة – جراحة ناجحة لـ تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور

خضعت تمارات نادر السيد لاعبة فريق الأهلي لكرة السلة للسيدات ومنتخب مصر لعملية جراحية ناجحة في القدم.

وتعرضت تمارا للإصابة وخضعت لعملية جراحية ليتأكد غيابها عن الملاعب لفترة طويلة تصل من 4 شهور إلى 6 شهور.

وبالتالي ستغيب عن الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية للسيدات التي يستضيفها الأهلي في صالة الأمير عبد الله الفيصل في شهر ديسمبر المقبل.

وسوف تعود تمارا للملاعب من جديد في الجزء الأخير من الموسم المحلي الذي يشمل مرحلة حسم لقب الدوري وكأس مصر.

وانضمت تمارا نادر السيد لصفوف الأهلي في عام 2023 بعد رحلة احتراف في عدة فرق أوروبية.

وسبق لـ تمارا نادر السيد اللعب ضمن صفوف فريق كانجويرويس ميتشيلين البلجيكي وأيضا فريق نيون السويسري.

وشاركت مؤخرا تمارا نادر مع منتخب مصر للسيدات في بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت".

تمارا هي ابنة نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر والزمالك والأهلي والمصري وكلوب بروج البلجيكي السابق.