تامر مصطفى لـ في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 00:50

كتب : هاني العوضي

تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري

أبدى تامر مصطفى المدير الفني لفريق الاتحاد تطلعه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي في المباراة المقبلة في الدوري.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مباراة الأهلي صعبة فهو فريق كبير ولديه العديد من النجوم".

وأضاف "اللاعبون لديهم حراك ودفعة وروح جديدة مع الجهاز الجديد، ولكن المباراة ليست سهلة".

وأكمل "الصفوف مكتملة باستثناء عدم جاهزية محمود علاء وإصابة محمد محمود".

واختتم "نعرف مفاتيح لعب الأهلي جيدا وسنعمل عليها، وسيجتهد اللاعبون ونتمنى العودة بنتيجة إيجابية".

ويستعد الأهلي للقاء الاتحاد السكندري في الدوري المصري بعد افتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر الأهلي بهدف دون رد بفضل هدف عكسي ضد إيجل نوار في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري الأبطال.

ويعود الأهلي لخوض منافسات الدوري المصري في الجولة 11.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري والزمالك.

فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط من 9 مباريات.

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي بهدف لكل فريق.

موعد المباراة والقناة الناقلة

يوم الأربعاء المقبل 22 أكتوبر

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مجريات اللقاء.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساءً.

وتذاع المباراة على أون سبورت 1.

