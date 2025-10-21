الدماطي: الأهلي أكبر قلعة رياضية في مصر.. وبيراميدز المنافس الحقيقي لنا

الثلاثاء، 21 أكتوبر 2025 - 00:46

كتب : FilGoal

محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي

يرى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي والمرشح لانتخابات النادي المقبلة أن الأهلي هو أكبر قلعة رياضية في مصر ومنافسه الحقيقي في السنوات الأخيرة هو بيراميدز.

وقال الدماطي عبر إم بي سي مصر 2: "إذا تحدث عضو مجلس إدارة في الأهلي بشكل سيء عن زملائه يتم إبعاده فورا عن النادي".

وأضاف "حسام غالي اتخذ قرارا بالابتعاد عن المجلس وهذا ليس سرا، هو يشعر بعدم السعادة في الوضع الحالي وهذه هي وجهة نظره، وعدم توجيه الشكر له في بيان الأهلي لأنه كان بعيدا عن المجلس في الفترة الأخيرة".

أخبار متعلقة:
انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية ياسين منصور يتحدث في حوار مطول عن انتخابات الأهلي وعلاقته مع مرتجي ورسالة للجماهير

وتابع "الأهلي هو أكبر قلعة رياضية في مصر".

وواصل "بيراميدز هو المنافس الحقيقي للأهلي في الفترة الماضية لما توج به من بطولات".

وشدد "يقولون في الزمالك إذا عادت أرض أكتوبر سيذهب النادي لمكانة أفضل لأنه يعتبر مصدر دخل كبير، لكن لدينا ذلك وأكثر من فرع وفي النهاية يقولون من أين نحصل على الأموال، بالتأكيد من العضويات وهكذا".

وعن الانسحاب ضد الزمالك في الموسم الماضي قال: "لن أغير قراري إذا عاد بي الزمن بشأن الانسحاب ضد الزمالك في الموسم الماضي وكنت من المؤيدين له".

وأكمل "الأهلي يستهدف الجانب الاستثماري في الدورة المقبلة".

وأوضح "قرار الخطيب بعدم خوض الانتخابات في وقت سابق كان مفاجأة غير متوقعة".

وكشف "شركة الكرة لم يكن محدد ملامحها وقت تواجد ياسين منصور ولذلك حدثت بعض التضارب مع النادي".

وأقر "مجلس إدارة الأهلي يترك أمر كرة القدم له ويفوضه وذلك معروف منذ اليوم الأول".

وأوضح "لا يمكن أن نصرح أننا نساهم بأموال لإبرام الصفقات إذا حدث ذلك، هذا ليس نظام الأهلي والجماهير لا تحب سماع ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم هو السبب في عدم تتويجنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 بعد إخفاء جواب استضافة النهائي".

الأهلي محمد الدماطي الزمالك بيراميدز
نرشح لكم
تامر مصطفى لـ في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب أبو الحسن: لم أعلم قرار استبعادي.. ووزارة الشباب والرياضة لا ترغب في حل الأزمات طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة داري وكريم فؤاد انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي انتخابات الأهلي - الغزاوي يتحدث عن زيادة موارد النادي ودعم العمومية لإتمام التزكية مصدر من الأهلي لـ في الجول: ننتظر حسم توروب لمقترح تواجد أمير عبد الحميد بالجهاز الفني
أخر الأخبار
كرة سلة – جراحة ناجحة لـ تمارا نادر السيد.. وتغيب عن الأهلي عدة شهور 4 ساعة | كرة سلة
تامر مصطفى لـ في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن 4 ساعة | الكرة المصرية
الدماطي: الأهلي أكبر قلعة رياضية في مصر.. وبيراميدز المنافس الحقيقي لنا 4 ساعة | الدوري المصري
انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب 5 ساعة | الدوري المصري
علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب 6 ساعة | منتخب مصر
للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم 6 ساعة | منتخب مصر
خسارة سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية 7 ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر كيفو: هناك فرق لم تصل لنهائي أبطال أوروبا منذ 30 عاما 7 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 رغم التفوق على نقاط نيجيريا.. رئيس بوركينا فاسو يطالب "كاف" بتوضيحات بعد توديع بلاده لتصفيات كأس العالم
/articles/515604/الدماطي-الأهلي-أكبر-قلعة-رياضية-في-مصر-وبيراميدز-المنافس-الحقيقي-لنا