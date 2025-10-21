الدماطي: الأهلي أكبر قلعة رياضية في مصر.. وبيراميدز المنافس الحقيقي لنا

يرى محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي والمرشح لانتخابات النادي المقبلة أن الأهلي هو أكبر قلعة رياضية في مصر ومنافسه الحقيقي في السنوات الأخيرة هو بيراميدز.

وقال الدماطي عبر إم بي سي مصر 2: "إذا تحدث عضو مجلس إدارة في الأهلي بشكل سيء عن زملائه يتم إبعاده فورا عن النادي".

وأضاف "حسام غالي اتخذ قرارا بالابتعاد عن المجلس وهذا ليس سرا، هو يشعر بعدم السعادة في الوضع الحالي وهذه هي وجهة نظره، وعدم توجيه الشكر له في بيان الأهلي لأنه كان بعيدا عن المجلس في الفترة الأخيرة".

وتابع "الأهلي هو أكبر قلعة رياضية في مصر".

وواصل "بيراميدز هو المنافس الحقيقي للأهلي في الفترة الماضية لما توج به من بطولات".

وشدد "يقولون في الزمالك إذا عادت أرض أكتوبر سيذهب النادي لمكانة أفضل لأنه يعتبر مصدر دخل كبير، لكن لدينا ذلك وأكثر من فرع وفي النهاية يقولون من أين نحصل على الأموال، بالتأكيد من العضويات وهكذا".

وعن الانسحاب ضد الزمالك في الموسم الماضي قال: "لن أغير قراري إذا عاد بي الزمن بشأن الانسحاب ضد الزمالك في الموسم الماضي وكنت من المؤيدين له".

وأكمل "الأهلي يستهدف الجانب الاستثماري في الدورة المقبلة".

وأوضح "قرار الخطيب بعدم خوض الانتخابات في وقت سابق كان مفاجأة غير متوقعة".

وكشف "شركة الكرة لم يكن محدد ملامحها وقت تواجد ياسين منصور ولذلك حدثت بعض التضارب مع النادي".

وأقر "مجلس إدارة الأهلي يترك أمر كرة القدم له ويفوضه وذلك معروف منذ اليوم الأول".

وأوضح "لا يمكن أن نصرح أننا نساهم بأموال لإبرام الصفقات إذا حدث ذلك، هذا ليس نظام الأهلي والجماهير لا تحب سماع ذلك".

وأنهى حديثه قائلا: "الاتحاد المصري لكرة القدم هو السبب في عدم تتويجنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2022 بعد إخفاء جواب استضافة النهائي".