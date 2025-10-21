انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب

تحدث ياسين منصور المرشح لمنصب نائب رئيس النادي الأهلي عن فترته السابقة في مجلس الإدارة، وعن طموحاته للفترة المقبلة.

وقال منصور في تصريحاته لقناة الأهلي: "صالح سليم أدخلني للعمل في النادي وضمني للمجلس بعد لقاءنا، ولم أختلف مع صالح سليم أو حسن حمدي من قبل".

وعن استقالته من شركة الكرة قال: "شركة الكرة كان من المفترض أن تطرح بأسهم في البداية ولم يكن السوق يسمح في ذلك الوقت. غيرنا شكل الرعاية ووفرنا العديد من الموارد ولكن كانت هناك فترة من الريبة بشأن "أين يتم اتخاذ القرار". حين رحلت لم يكن ذلك بدافع الغضب.. بل لحاجتي للعمل وفق حوكمة واضحة".

وأوضح "الجمعية العمومية تختار مجلس الإدارة. الخطيب طلب تكليفي بكل شيء ولكني قلت له: لا يمكن ذلك لإني لو أخطأت ستكون أنت المسؤول أمام الجمعية العمومية. كنت أرى أن نشاط الشركة يجب أن يقتصر على أمور تخص الرعاية في ذلك الوقت، على أن تكون هناك فرصة للتعاون بشكل مختلف في المستقبل".

وأكمل "فترة تواجدي في مجلس إدارة صالح سليم كانت ناجحة للغاية، وتعلمت إدارة الأندية خلال 6 أشهر".

وكشف "طريقة رحيل المدرب الأسبق مانويل جوزيه في المرة الأولى لم تكن جيدة، وشاركت في مجموعة العمل التي أقنعته مرة أخرى بالعودة، وقد رحب بنا وتمت تسوية الأمور".

وواصل "ولاية جوزيه الثانية شهدت تعاقد الأهلي مع العديد من النجوم، وشخصيته القوية ساعدت كثيرا في السيطرة على الجميع".

وأوضح "اتصلت بمانويل جوزيه لسؤاله عن ريكاردو سواريش، وقال إنه مدرب جيد للغاية، وبالفعل كان يسير بشكل جيد في الدوري البرتغالي وفاز بجائزة مدرب الشهر عدة مرات. وقت إقالة سواريش كنت قد رحلت عن شركة الكرة بالفعل".

وكشف "نظرنا في العديد من الأسماء لمدربين عالميين ولكن وجدنا الأرقام مبالغا فيها وقد تقود لخسائر مادية كبيرة. كان الأهم هو العمل على شبكة لاكتشاف اللاعبين ومتابعتهم وتطوير فرق الناشئين".

وأكمل "70% من الشعب المصري يشجع الأهلي في اعتقادي، وبالتالي يجب أن يتواجد 70% من اللاعبين الجيدين في الأهلي".

وعن ترشحه للانتخابات الحالية قال: "أحزنتني رغبة الخطيب في عدم الاستمرار بسبب ظروفه الصحية. قلت للخطيب: سأترشح للرئاسة إن لم تترشح أنت ولكني أفضل استمرارك ومستعد لخوض الانتخابات نائبا معك. الخطيب يحتاج لأصحاب الرأي من حوله ولو كان يريد شخصا بلا رأي لما تواصل معي".

وأوضح "الأهلي يقوم دائما على التسليم والاستلام من جيل لآخر، وبالتالي شعرت أن هذه الفترة هي الأنسب للترشح".

وكشف "لا يمكنني العمل في كرة القدم خارج الأهلي وفيما يخص علاقتي بنادي مسار، فنحن كأشقاء نكون شركاء بنسب مختلفة في بعض المشاريع، ولكن لا نتدخل في عمل بعضنا البعض. هذا النادي يتبع محمد منصور".

وأضاف "حين استقلت من مجلس الإدارة في الماضي قيل إني أريد دخول لجنة الكرة ورحلت حين رفض المجلس ذلك. هذا الكلام لا أساس له من الصحة".

وعن لقائه بالمدرب الجديد يس توروب قال: "قابلت توروب ولكن ليس بسبب كرة القدم، بل كان يريد استئجار وحدة في أحد مشاريعنا، وأعجبني أنه يريد تواجد مساعدينه بالقرب منه في السكن".

وعن أقوى صفقة ساهم في حسمها للأهلي قال: "لا أريد الدخول في هذا الأمر.. كان هناك العديد ولكني لم أكن وحدي أبدا".

أما عن أقرب الأعضاء له من المجلس الحالي، فقال إنه خالد مرتجي.

وعن أفضل مدرب في تاريخ الأهلي من وجهة نظره قال: "هيديكوتي في صغري، ومانويل جوزيه".

وعن إمكانية طرح أسهم شركة النادي في البورصة قال: "الفكرة مطروحة بالفعل، ولكن لا يمكنك طرح أكثر من 49% في البورصة وفقا للقانون الحالي وهذا يقلل من قيمة النادي. من الممكن أن تزيد النسبة مع الحفاظ على خصوصيات النادي. الأهلي لن يُباع أبدا، وهو بحاجة لدخل واضح يسمح له بالاستمرار لـ 300 و400 عاما أخرى".

ويخوض منصور الانتخابات على مقعد النائب بلا مرشح منافس، ضمن قائمة محمود الخطيب.