علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

منتخب مصر للشباب - أسامة نبيه

شدد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد كرة القدم على رفضه لتصريحات أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بعد خروج الفراعنة من كأس العالم في تشيلي.

وقال علاء نبيل عبر قناة أون سبورت: "أسامة نبيه خانه التوفيق في الظهور التليفزيوني عقب خروج منتخب الشباب من كأس العالم".

وأضاف "كنت مع أسامة نبيه وأخبرني أنه كان يمر بفترة ضغط كبيرة والجميع يهاجمه ويخشي أن يعطله هذا الهجوم، ولذلك دعمته معنويا، لكني شددت على أن توقيت التصريحات كان خاطئا".

أخبار متعلقة:
للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم خسارة سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية

وأتم تصريحاته "ما حدث في مباراة الشباب بين الأهلي وبيراميدز لن يمر لأنه حدث بين فريقين من الكبار واتحاد الكرة سيكون له قرارا صارما بكل تأكيد".

وودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم في تشيلي رغم الفوز على صاحب الأرض في ختام دور المجموعات، وذلك بسبب قاعدة اللعب النظيف.

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بثنائية دون رد.

اتحاد الكرة منتخب مصر للشباب أسامة نبيه علاء نبيل
نرشح لكم
للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم اتحاد الكرة: لا صحة لتعيينات جديدة في المنتخبات أو مكافآت بعد التأهل للمونديال اختيارات تريزيجيه لأفضل لاعب عربي.. ومقارنة صلاح وأبو تريكة اتحاد الكرة: حسام حسن سيكون المدير الفني لـ مصر في كأس العالم 2026 النعيمي: نعمل على تقديم تجربة جماهيرية تتجاوز حدود الملاعب في كأس العرب اللجنة المنظمة لـ كأس العرب: الإقبال الجماهيري كبير.. وبعض المباريات نفدت تذاكرها سريعا في الجول يكشف مواعيد وديتي مصر بدورة دبي الدولية الودية منافس مصر - الاتحاد الإماراتي يدرس إمكانية الاعتماد على المنتخب الثاني في كأس العرب
أخر الأخبار
انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب 4 دقيقة | الدوري المصري
علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب ساعة | منتخب مصر
للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم ساعة | منتخب مصر
خسارة سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر كيفو: هناك فرق لم تصل لنهائي أبطال أوروبا منذ 30 عاما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الثامنة في التاريخ والثالثة على التوالي.. الأهلي بطلا لبطولة إفريقيا 2 ساعة | كرة يد
أبو الحسن: لم أعلم قرار استبعادي.. ووزارة الشباب والرياضة لا ترغب في حل الأزمات 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتقبل أي قرار بشأن مباراة 2007.. وعلاقاتنا مع الأهلي قوية 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515602/علاء-نبيل-أسامة-نبيه-خانه-التوقيت-في-إطلاق-تصريحاته-بشأن-منتخب-الشاب