علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب

شدد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد كرة القدم على رفضه لتصريحات أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب بعد خروج الفراعنة من كأس العالم في تشيلي.

وقال علاء نبيل عبر قناة أون سبورت: "أسامة نبيه خانه التوفيق في الظهور التليفزيوني عقب خروج منتخب الشباب من كأس العالم".

وأضاف "كنت مع أسامة نبيه وأخبرني أنه كان يمر بفترة ضغط كبيرة والجميع يهاجمه ويخشي أن يعطله هذا الهجوم، ولذلك دعمته معنويا، لكني شددت على أن توقيت التصريحات كان خاطئا".

وأتم تصريحاته "ما حدث في مباراة الشباب بين الأهلي وبيراميدز لن يمر لأنه حدث بين فريقين من الكبار واتحاد الكرة سيكون له قرارا صارما بكل تأكيد".

وودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم في تشيلي رغم الفوز على صاحب الأرض في ختام دور المجموعات، وذلك بسبب قاعدة اللعب النظيف.

وتوج منتخب المغرب بكأس العالم للشباب بعد الفوز على الأرجنتين في النهائي بثنائية دون رد.