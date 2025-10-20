للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم

عقد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري اجتماعا تنسيقيا مع الجهاز الفني لمنتخب مصرالأول بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن.

وجاء الاجتماع للتنسيق لمعسكر شهر نوفمبر وكذلك الاستعداد لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب.

وذلك بحضور محمد الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، وطارق سليمان المدرب العام للمنتخب ووليد بدر المدير الإداري.

وتناول الاجتماع الحديث عن الترتيبات الخاصة بمنتخب مصر والتحضير لبطولة إفريقيا وكأس العالم 2026.

ويشارك منتخب مصر في بطولة ودية في دبي استعدادا لكأس الأمم الإفريقية.

ويلعب مصر خلال البطولة ضد كل من أوزبكستان وأحد منتخبي إيران وكاب فيردي.