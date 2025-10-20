خسارة سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 22:42

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

فاز اتحاد جدة على منافسه الشرطة العراقي بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة من دور الدوري في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويقود المصري مؤمن سليمان تدريب الشرطة العراقي.

وسجل موسى ديابي وفابينيو وحسام عوار (2) أهداف اتحاد جدة، بينما أحرز باسم شاكر هدف الشرطة الوحيد.

وتعرض دانيلو بيريرا لاعب اتحاد جدة للطرد في الدقيقة 50 بعد حصوله على بطاقة صفراء أخرى.

وافتتح شاكر النتيجة للشرطة مبكرا في الدقيقة الخامسة قبل أن يتعادل ديابي في الدقيقة 17.

ثم تقدم فابينيو للاتحاد في الدقيقة 29، ثم جاء الهدف الثالث في الدقيقة 60.

واختتم عوار أهداف فريقه في الدقيقة 76.

بهذا الفوز يكون اتحاد جدة قد اقتنص الانتصار الأول له في البطولة وحصل على أول 3 نقاط في المركز السابع في الجدول.

بينما توقف رصيد الشرطة العراقي عند رصيد نقطة واحدة في المركز الـ 11.

