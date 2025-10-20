مؤتمر كيفو: هناك فرق لم تصل لنهائي أبطال أوروبا منذ 30 عاما

أشاد كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر بتمكن فريقه من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين خلال 3 أعوام.

ويستعد إنتر لمواجهة منافسه رويال يونيون سان جيلوا البلجيكي في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من دور الدوري بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الروماني خلال مؤتمر صحفي: "نسعى إلى أن نكون في شهري مارس وأبريل منخرطين في جميع البطولات والحفاظ على حماسنا وتجنب أي معوقات".

وأضاف "المداورة؟ هل علي أن أقدم لكم التشكيل؟ أنا لا أتحدث عن المداورة، لا يوجد لاعبون أساسيون وهذا ما أقوله منذ شهور، يمكن لأي لاعب أن يبدأ أساسيا".

وتابع "لاوتارو مارتينيز بخير ولا يشعر بأي مشاكل بدنية من التي كان يعاني منها قبل مباراة روما وتدرب بشكل طبيعي، بينما ماركوس تورام يحتاج لبضعة أيام أخرى، نحاول استعادته بأسرع وقت ممكن، لكن يبدو لي أنه لن يتواجد ضد نابولي".

وواصل "لا نفكر في نابولي أو روما هذا مؤتمر صحفي لمباراة في دوري أبطال أوروبا، نريد التأهل للدور التالي".

وأنهى حديثه قائلا: "وصلنا إلى النهائي مرتين وهذا أمر لا يستهان به، هناك فرق لم تصل للنهائي منذ 30 عاما، ناهيك عن الوصول إليه مرتين في 3 سنوات".

ويحتل إنتر المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بالتساوي مع بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وريال مدريد وأرسنال وكاراباخ.

بينما يأتي رويال سان جيلوا في المركز الـ 20 برصيد 3 نقاط.