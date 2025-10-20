كرة يد – الثامنة في التاريخ والثالثة على التوالي.. الأهلي بطلا لبطولة إفريقيا
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 21:57
كتب : عمرو عبد المنعم
توج فريق الأهلي لكرة اليد للرجال ببطولة إفريقيا التي أقيمت في المغرب، وذلك بعد الفوز في النهائي على منتدى درب السلطان المغربي.
وفاز الأهلي على منتدى درب السلطان بنتيجة 31-20 في المباراة النهائية.
وحصد الأهلي اللقب الثامن له في بطولة إفريقيا لكرة اليد. والثالث على التوالي في البطولة.
وكان الأهلي قد تأهل من مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة بتحقيق الفوز في 4 مباريات. قبل الفوز على فاب الكاميروني في نصف النهائي.
ووصل الأهلي للنهائي للمرة الثالثة على التوالي وهو بطل آخر نسختين من المسابقة.
ويعد الزمالك الأكثر تتويجا في القارة برصيد 12 لقبا ويليه مولودية الجزائر بـ 11 لقبا.
