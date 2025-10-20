انتهت نهائي إفريقيا لكرة اليد - الأهلي (31)-(20) المنتدي المغربي.. البطولة حمراء
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال بين الأهلي ومنتدى الدرب المغربي.
___________
الأهلي يفوز بنتيجة 31-20 ويتوج ببطولة إفريقيا
ق 15: تقدم الأهلي 27-13
ق 9: تقدم الأهلي 23-10
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 17-8
ق 14: تقدم الأهلي 10-4
ق 8: تقدم الأهلي 5-1
انطلاق المباراة
تابع بث مباشر للمباراة
