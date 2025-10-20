انتهت نهائي إفريقيا لكرة اليد - الأهلي (31)-(20) المنتدي المغربي.. البطولة حمراء

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 20:42

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد - إبراهيم المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد للرجال بين الأهلي ومنتدى الدرب المغربي.

___________

الأهلي يفوز بنتيجة 31-20 ويتوج ببطولة إفريقيا

كرة يد – من أجل اللقب الثامن.. الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا كرة يد – سيدات الأهلي يخسرن بطولة إفريقيا أمام بترو أتلتيكو

ق 15: تقدم الأهلي 27-13

ق 9: تقدم الأهلي 23-10

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي 17-8

ق 14: تقدم الأهلي 10-4

ق 8: تقدم الأهلي 5-1

انطلاق المباراة

تابع بث مباشر للمباراة

