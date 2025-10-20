دي لاورنتيس: المسؤولون يخشون فقدان مقاعدهم.. وهذه القواعد يجب تغييرها

شدد أوريليو دي لاورنتيس رئيس نادي نابولي على ضرورة تغيير بعض القواعد في كرة القدم.

وقال دي لاورنتيس لقناة Class CNBC: "رؤساء كرة القدم مترددون في التغيير لأنهم يخشون فقدان مقاعدهم، تلك المقاعد التي يجلسون عليها بكل راحة، لكن الوقت قد حان لتغيير كلٍ من قواعد اللعبة والبطولات".

وأضاف "هناك عدد كبير جدا من المباريات، وأعتقد أن لاعبي كرة القدم لن يكونوا قادرين بعد الآن على خوض 50 أو 60 أو حتى 70 مباراة في الموسم الواحد".

وواصل "لم يفهموا بعد أنه يجب أن يكون هناك حد للاعبين الدوليين، بعد أن تتجاوز 23 عاما، لا يمكنك الذهاب للمنتخب الوطني، لأنه يجب اكتشاف لاعبين جدد".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا واصلت إشراك من هم فوق سن الثلاثين وتعرضوا للإصابة، فأنت بذلك تركل البطولات المحلية على سيقانها، ولا يوجد أي احترام لهذه البطولات".

ويحتل نابولي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة بالتساوي مع إنتر وروما.