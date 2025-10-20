كرة يد – سيدات الأهلي يخسرن بطولة إفريقيا أمام بترو أتلتيكو

خسر فريق كرة اليد للسيدات في الأهلي أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في نهائي بطولة إفريقيا لليد المقامة في المغرب.

وفاز بترو أتلتيكو على الأهلي بنتيجة 24-23 ليحصد لقب البطولة على حساب الفريق الأحمر.

وانتهى الشوط الأول لصالح الأهلي بنتيجة 12-9، قبل أن يعود الفريق الأنجولي ويحقق الفوز بالمباراة والبطولة.

وتعد هذه المرة هي الثانية التي يتأهل فيها الأهلي لنهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد النسائية.

والأولى منذ عام 1979 أي منذ 46 عاما، وهي المرة الوحيدة التي تأهل فيها الأهلي للنهائي وحقق اللقب الوحيد وقتها.

وتصدر فريق سيدات الأهلي مجموعته بعد اكتساح اتحاد النواصر المغربي بنتيجة 47-17، وكالارا ياوندي الكاميروني بنتيجة 34-21 في دور المجموعات من بطولة إفريقيا.

كما فاز في نصف النهائي على فاب الكاميروني قبل التأهل لنهائي البطولة.

وبذلك يحقق بترو أتلتيكو اللقب للمرة رقم 21 في تاريخه، ويأتي بعده مواطنه بريميرو دي أجوستو برصيد 8 ألقاب.