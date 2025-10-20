خبر في الجول - تعافى قبل نهاية المباراة.. تفاصيل وعكة مدرب ناشئي الاتحاد
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 19:34
كتب : FilGoal
استقرت حالة أسامة سعد مدرب حراس مرمى فريق الاتحاد السكندري مواليد 2007.
وتعرض سعد لوعكة صحية خلال مباراة الفريق ضد إنبي.
وعلم FilGoal.com أن سعد أصيب بحالة إغماء وقت تأخر الفريق 1-0.
وتم نقل سعد على الفور إلى سيارة الإسعاف المجهزة بالملعب، حيث تم علاجه بالمحاليل وجهاز التنفس.
وسرعان ما تحسن المدرب، وعاد إلى مقاعد البدلاء قبل نهاية المباراة ليمارس عمله بشكل طبيعي.
وفاز الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين في نهاية المباراة.
