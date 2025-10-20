خبر في الجول - تعافى قبل نهاية المباراة.. تفاصيل وعكة مدرب ناشئي الاتحاد

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

مران الاتحاد السكندري

استقرت حالة أسامة سعد مدرب حراس مرمى فريق الاتحاد السكندري مواليد 2007.

وتعرض سعد لوعكة صحية خلال مباراة الفريق ضد إنبي.

وعلم FilGoal.com أن سعد أصيب بحالة إغماء وقت تأخر الفريق 1-0.

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات يناير والاستعدادات لمواجهة الأهلي الاتحاد السكندري لـ في الجول: مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب في حالة الفوز على الأهلي الدوري المصري – موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري والقناة الناقلة

وتم نقل سعد على الفور إلى سيارة الإسعاف المجهزة بالملعب، حيث تم علاجه بالمحاليل وجهاز التنفس.

وسرعان ما تحسن المدرب، وعاد إلى مقاعد البدلاء قبل نهاية المباراة ليمارس عمله بشكل طبيعي.

وفاز الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل هدفين في نهاية المباراة.

الاتحاد السكندري
نرشح لكم
انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم أبو الحسن: لم أعلم قرار استبعادي.. ووزارة الشباب والرياضة لا ترغب في حل الأزمات مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتقبل أي قرار بشأن مباراة 2007.. وعلاقاتنا مع الأهلي قوية طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة داري وكريم فؤاد انتخابات الأهلي - حسن طنطاوي: أثق في أعضاء الجمعية العمومية وجاهز للعمل مع قائمة الخطيب رحلات مجانية لجماهير الاتحاد لحضور مباراة الأهلي
أخر الأخبار
انتخابات الأهلي - ياسين منصور يكشف حقيقة استقالته من شركة الكرة.. ولقاءه مع توروب 3 دقيقة | الدوري المصري
علاء نبيل: أسامة نبيه خانه التوقيت في إطلاق تصريحاته بشأن منتخب الشاب ساعة | منتخب مصر
للاتفاق على استعدادات أمم إفريقيا.. اجتماع لـ أبو ريدة مع حسام وإبراهيم ساعة | منتخب مصر
خسارة سليمان.. أبطال آسيا للنخبة – اتحاد جدة يفوز على الشرطة العراقي برباعية ساعة | سعودي في الجول
مؤتمر كيفو: هناك فرق لم تصل لنهائي أبطال أوروبا منذ 30 عاما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد – الثامنة في التاريخ والثالثة على التوالي.. الأهلي بطلا لبطولة إفريقيا 2 ساعة | كرة يد
أبو الحسن: لم أعلم قرار استبعادي.. ووزارة الشباب والرياضة لا ترغب في حل الأزمات 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نتقبل أي قرار بشأن مباراة 2007.. وعلاقاتنا مع الأهلي قوية 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - موعد مباراة المغرب ضد الأرجنتين في النهائي.. والقناة الناقلة 2 ساويرس: حزنت لعدم استطاعة الزمالك الاحتفاظ بـ زيزو.. وأدعم النادي ماليا بحالة واحدة 3 تصفيات كأس العالم - نيجيريا والكاميرون إلى الملحق الإفريقي.. وبوركينا فاسو تنتظر هدية السودان 4 إبراهيم حسن يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي من المنتخب.. ولماذا يبكي في النشيد الوطني
/articles/515592/خبر-في-الجول-تعافى-قبل-نهاية-المباراة-تفاصيل-وعكة-مدرب-ناشئي-الاتحاد