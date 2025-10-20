لا جازيتا: أبرزهم سباليتي ومانشيني.. 3 مرشحين لتدريب يوفنتوس

أصبح مستقبل إيجور تودور المدير الفني ليوفنتوس في خطر بسبب نتائج فريقه السيئة.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت فهناك 3 مرشحين لتدريب يوفنتوس بعد اقتراب رحيل تودور.

وذكرت الصحيفة أن المرشح الأول لوتشيانو سباليتي لكن راتبه السنوي سيكون عائقا لأن البيانكونيري يصرف راتب تودور بالإضافة إلى تياجو موتا المدير الفني السابق للفريق حتى 2027.

وأفادت الصحيفة أن المرشح الثاني روبرتو مانشيني الذي لن يكون مرحبا به من الجماهير لتدريبه إنتر وقت أزمة الكالتشيوبولي.

وكشفت الصحيفة أن المرشح الأخير هو رافاييلي بالادينو الذي عمل مع فرانسوا موديستو في مونزا والذي يشغل منصب المدير التقني الحالي ليوفنتوس.

يذكر أن يوفنتوس لم يحقق أي فوز منذ انتصاره على إنتر بنتيجة 4-3 يوم 13 سبتمبر، ليكون الفريق غائبا عن الانتصارات لأكثر من شهر، وهو ما تسبب في تراجع الفريق في جدول الترتيب وتزايد الانتقادات من جماهيره.