سلة – عبد المطلب لـ في الجول: مكتب NBA في مصر يعمل على زيادة شعبية اللعبة

يرى محمد عبد المطلب رئيس مكتب NBA في مصر ونائب رئيس مكتب NBA في إفريقيا أن الموسم الجديد لدوري كرة السلة الأمريكي سيشهد منافسة قوية بين كل الفرق. وكذلك اهتمام جماهيري أكبر خاصة على مستوى الوطن العربي ومصر.

وقال عبد المطلب لـFilGoal.com: "الموسم الحالي هو رقم 80 لدوري NBA وهو موسم مميز وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين سيعودون للمشاركة مع فرقهم بعد تعافيهم من الإصابة مثل جويل إمبيد وبول جورج وكايري إيرفينج وكل الفرق تستعد بقوة للدوري".

وأضاف "الموسم سيشهد مشاركة أول لاعب إفريقي منضم بشكل مباشر من أكاديمية NBA في إفريقيا إلى فريق في NBA وهو الجنوب سوداني خامان مالوماتش مع فريق فينيكس صنز".

وواصل "ستكون هناك منافسة قوية ومشتعلة بين كل فرق NBA من اليوم الأول في الموسم وكل ذلك يصب في مصلحة المشاهد ومحب كرة السلة العالمية والأمريكية على وجه الخصوص".

وأكمل "شعبية NBA تزداد كل سنة على مستوى العالم كله وكذلك مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، وكرة السلة هي اللعبة الشعبية الأكثر انتشارا في السنوات الماضية والمتابعة لها تزيد كل موسم".

وأوضح "جمهور الشرق الأوسط يستطيع مشاهدة مباريات NBA بـ3 طرق وهي قنوات Bein sports وأيضا تطبيق Amazon وأخيرا تطبيق NBA الرسمي الذي تستطيع من خلاله مشاهدة كل المباريات في أي وقت مناسب للجمهور وذلك بعد الاشتراك والتسجيل".

وشرح "مكتب NBA مصر وشمال إفريقيا نعمل من خلاله على المراحل السنية الصغيرة من سن 8 سنوات إلى 18 سنة ولدينا برامج لاكتشاف المواهب وإعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، كذلك نظمنا دوري غرب القاهرة وهو فرصة لأي لاعب غير مقيد للعب، كذلك هناك بطولة على مستوى المدارس في القاهرة ونستعد أيضا لتنظيم بطولة أخرى في الإسكندرية وهناك اتفاقات مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لعمل عدة برامج لكرة السلة ونشر اللعبة وزيادة فرص الشباب والبنات للممارسة كرة السلة".

واستطرد "نحرص دائما على وجود العنصر الترفيهي في كل البرامج الخاصة بنا ليكون هناك جانب من المتعة سواء للمشاركين أو الحضور من الجماهير".

وأتم تصريحاته "بطولة THE BAL هي البطولة الوحيدة التي يشرف عليها NBA خارج أمريكا، وكل سنة البطولة تزداد صعوبة وقوة في المنافسة بين الفرق على مستوى إفريقيا، وأصبحت عامل جذب كبير جدا على مستوى مصر لأن كل الفرق تسعى للمشاركة في BAL خاصة اللاعبين، لأنها بطولة مختلفة ومميزة على مستوى الأجواء والنقل التليفزيوني والصالات والحضور الجماهيري الكبير، وكل هذا يمنح الفرق إحساس قريب من مباريات NBA، وهو عامل جذب كبير ودافع لكل الفرق للفوز بالبطولات المحلية من أجل المشاركة في THE BAL".