طبيب الأهلي يكشف مستجدات إصابة داري وكريم فؤاد

الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 18:35

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - كريم فؤاد

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أشرف داري المدافع المغربي للفريق سيخضع لأشعة طبية جديدة للاطمئنان على حالته وتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية.

وأضاف جاب الله أن كريم فؤاد مدافع الفريق، يواصل تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، تمهيدًا للعودة الكاملة للمشاركة في المران الجماعي خلال الفترة القادمة وتجهيزه للتواجد في المباريات الرسمية.

ويغيب أشرف داري وكريم فؤاد عن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، على أن يتم تقييم حالة الثنائي الطبية بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة.

كما أكد جاب الله أن الأشعة التي خضع لها محمد شريف مهاجم الفريق أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي، تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية فور تحسن حالته الطبية.

وكان محمد شريف شعر بآلام عضلية خلال مشاركته مع الفريق أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، واضطر الجهاز الفني إلى استبداله للحفاظ عليه ومنعا لتفاقم الإصابة.

