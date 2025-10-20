يوفنتوس يعلن تجديد عقد روجاني
الإثنين، 20 أكتوبر 2025 - 18:23
كتب : FilGoal
أعلن نادي يوفنتوس تجديد عقد لاعبه دانييلي روجاني.
دانييلي روجاني
النادي : يوفنتوس
وأشار النادي إلى أن العقد الجديد للمدافع يمتد حتى 2028.
ويلعب روجاني مع البيانكونيري منذ عام 2012 وخرج إلى عدة أندية على سبيل الإعارة.
وانتقل روجاني إلى يوفنتوس في 2012 لفريق تحت 19 عاما على سبيل الإعارة من إمبولي قبل أن يتعاقد معه يوفنتوس بشكل دائم مقابل 4 ملايين يورو في صيف 2013.
ثم أعير إلى إمبولي لمدة عامين وعاد إلى يوفنتوس في 2015 ليستمر لمدة 5 أعوام وتتم إعارته إلى رين الفرنسي وكالياري وأياكس.
وشارك اللاعب الإيطالي مع يوفنتوس خلال الموسم الجاري في 3 مباريات دون احتساب بطولة كأس العالم للأندية.
وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مع يوفنتوس 180 دقيقة حتى الآن في الموسم الجاري.
