مؤتمر فيرمين: يحاولون النيل من يامال.. وسنعود كما كنا في الموسم الماضي

دعم فيرمين لوبيز لاعب برشلونة زميله في الفريق لامين يامال بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الماضية.

ويستعد برشلونة لمواجهة أولمبياكوس اليوناني الثامنة إلا الربع مساء الثلاثاء ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال اللاعب الإسباني خلال مؤتمر صحفي: "على لامين يامال أن يبقى هادئا، هو ناضج ونحاول مساعدته إذا كان في حالة جيدة فالفريق سيكون كذلك".

وشدد "أعرف لامين يامال منذ أن كان صغيرا، هو أفضل لاعب في العالم، الجميع يتحدث عنه وسيحاولون النيل منه".

وتابع "المدرب يطلب مني الضغط على الخصم، يمكنني اللعب على الجناح إذا احتاج ذلك".

وأضاف "تعرضت لإصابات، لكن دائما أشعر أنني لاعب مهم سواء كنت بديلا أو أساسيا، علي أن أبذل كل ما لدي".

وأكمل "لا يمكنني أن أقرر كيف يلعب الفريق، ما يطلبه المدرب هو الأفضل للفريق، لسنا في أفضل حال حاليا، لكننا سنعود إلى ما كنا عليه في الموسم الماضي، الأمر يتعلق بالعمل الجاد والنقد الذاتي".

وأنهى حديثه قائلا: "الشق الدفاعي جزء من الفريق بأكمله، نعرف ما علينا فعله وما هي خطة المدرب، سنضغط كما كنا من قبل، رافينيا لاعب مهم جدا ونتطلع لعودته في أقرب وقت ممكن".

ويحتل برشلونة المركز الـ16 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 3 نقاط من فوز وخسارة، فيما يحل أولمبياكوس في المركز الـ29 برصيد نقطة وحيدة من تعادل وخسارة.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني في تمام الساعة 6:15 مساء يوم الأحد 26 أكتوبر على ملعب سانتياجو برنابيو.